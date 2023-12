WhatsApp: presto si potrà ascoltare musica insieme nelle videochiamate

Dopo aver introdotto la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate, WhatsApp sta lavorando ad un’altra funzione che permetterà di rendere le chiamate video ancora più interattive. Di che si tratta? Della possibilità di ascoltare video e audio musicali durante la condivisione dello schermo! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Pare proprio che WhatsApp voglia dare filo da torcere a tutti i servizi di videochiamate online. Una funzione che permette di ascoltare musica insieme durante le videochiamate, rende queste ultime decisamente più interattive. Non ci sono dubbi sul fatto che la novità porterà più utenti ad utilizzare il servizio di mark Zuckerberg. Scopriamo insieme come funzionerà il tutto.

WhatsApp: come ascoltare musica insieme durante le videochiamate

La novità è stata scovata nell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi iOS. A dare le prime informazioni in merito al suo funzionamento è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Quando sarà disponibile, gli utenti all’interno di una videochiamata WhatsApp avranno la possibilità di ascoltare tutti gli audio musicali e i video che qualcuno riproduce durante la condivisione dello schermo del proprio dispositivo. La condivisione dell’audio non sarà disponibile nelle chiamate audio o nelle videochiamate con video disabilitato.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, neanche i beta tester hanno la possibilità di provarla. Ciò significa che ci vorrà ancora un po’ prima che WhatsApp la lanci al pubblico. Maggiori dettagli in merito al suo sviluppo verranno sicuramente lanciati nel corso dei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.