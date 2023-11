Mystery box Apple: attenzione all’e-mail truffa

Quanto sarebbe bello se Apple contattasse i suoi clienti per offrirgli delle mystery box per la loro fedeltà? È questo, ciò che sta accadendo a numerosi utenti in queste ore. Un’e-mail comunica la vincita di un premio Apple che non si può rifiutare. Che si fa? Ovviamente, si resiste perché si tratta solamente di un tentativo di truffa! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Parlare di Apple che regala prodotti è già assurdo di suo, tuttavia, pare che siano in molti a cadere in tranelli di questo tipo. Quello che sta girando in queste ore, come accennato, riguarda la ricezione di un pacco di prodotti dell’azienda completamente gratis. Riconoscere la truffa e proteggersi è fondamentale per non passare un brutto quarto d’ora.

Truffa mystery box Apple: ecco come riconoscerla

L’oggetto dell’e-mail truffa che sta girando in queste ore è il seguente: “Vinci una Apple Misteri Box gratuita“. All’interno è possibile leggere: “Come cliente Apple, hai raccolto 9.750 punti nel nostro programma premi e hai appena sbloccato un nuovo premio. Scopri di più sul tuo premio e riscatta i tuoi punti prima che scadano“. Ovviamente, per “scoprire il premio” è necessario cliccare su un link che rimanda ad un falso sito Apple dove, tra le tante cose, viene richiesto alla vittima di fornire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono, purtroppo, non si riceve nessun premio, anzi i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Come abbiamo già detto, Apple non regala mai nulla a nessuno, non a caso i suoi prodotti sono noti per essere tra i meno scontati sul mercato. Se sapere ciò, però, non basta a togliere il dubbio sulla falsità dell’e-mail, allora si può dare un occhio al modo in cui è scritto il messaggio e all’indirizzo di posta elettronica da cui arriva per capire che questo non ha nulla a che fare con Apple. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, quindi, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.