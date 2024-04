Nuovi iPad registrati in un database normativo: il lancio è imminente

Arrivano conferme in merito all’arrivo di nuovi iPad sul mercato. Negli scorsi giorni, ben 4 nuovi modelli di tablet Apple sono stati registrati nel database indiano delle certificazioni BIS. I codici registrati non risultano essere, al momento, associati a nessun modello presente in commercio. Ciò significa solo una cosa, nuovi iPad stanno per arrivare nei negozi.

Quando i codici di un nuovo prodotto iniziano a comparire all’interno dei vari database normativi sparsi per il mondo significa che il loro lancio è imminente. Ricordiamo che si vocifera dell’arrivo di nuovi iPad da oramai diversi mesi. Ben quattro nuovi modelli, due Pro e due Air erano attesi per la fine di marzo. Ora, i leaker e gli analisti credono che tali modelli arriveranno nel mese di maggio.

iPad Pro e iPad Air: stanno davvero arrivando

Pare proprio che questa volta non si verificheranno altri ritardi. Dopo i numerosi problemi con la produzione di alcune componenti e lo sviluppo del software, Apple sembra essere davvero pronta al lancio dei nuovi iPad. I modelli registrati nel database BIS hanno i codici A2836, A2837, A2898, A2899. Stando a quanto ipotizzato, questi corrisponderebbero proprio alle quattro varianti attese da tempo: due pro e due Air!

Gli iPad Pro verranno proposti con un design rinnovato ed un innovativo display OLED. Gli Air, invece, arriveranno per la prima volta in due versioni diverse, una con display da 11 pollici e una con display da 12,9 pollici. Insieme ai dispositivi verranno lanciati anche nuovi accessori tra cui una nuova Apple Pencil. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com