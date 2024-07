Scovati nuovi modelli di iPad nei codici di iOS 18

Una serie di codici relativi a modelli di iPad ancora non presenti sul mercato sono appena stati scovati all’interno dell’ultima beta di iPadOS 18. Chi li ha scovati è certo che si tratti di alcuni modelli che Apple ha intenzione di lanciare sul mercato a breve. Tuttavia, non tutti i codici che compaiono all’interno del software avranno un riscontro reale, alcuni fanno riferimento a versioni cancellate. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che i nuovi software rivelano informazioni preziose riguardanti i dispositivi Apple in arrivo. Già in passato, sono stati predetti i lanci di diversi iPhone, iPad e Mac secondo questa modalità. Quali sono i codici scovati nelle scorse ore e a quali modelli del tablet si riferiscono? Andiamo a scoprirlo insieme.

iPad: i modelli che arriveranno sul mercato a breve

Come abbiamo già accennato, i codici scovati riguardano dispositivi che arriveranno sul mercato a breve e dispositivi cancellati. Si possono, quindi, creare due liste di codici. Per quanto riguarda i dispositivi che arriveranno sul mercato a breve abbiamo:

iPad 15,7 e 15,8: rispettivamente le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular dell’atteso iPad di undicesima generazione . Questo dovrebbe essere dotato del chip A16 Bionic;

. Questo dovrebbe essere dotato del chip A16 Bionic; iPad 16,1 e 16,2: rispettivamente le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular del nuovo modello mini di settima generazione . Questo dovrebbe essere dotato del chip A17;

. Questo dovrebbe essere dotato del chip A17; iPad da 17,1 a 17,4: rispettivamente le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellulare dei futuri iPad Pro da 11 e 13 pollici dotati di chip M5. (Questo modello potrebbe non arrivare entro quest’anno).

Per quanto riguarda i dispositivi cancellati, invece, abbiamo:

iPad 13,20 e 13,21: rispettivamente le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular di un modello base con chip A14 ;

; iPad da 15,3 a 15,6: rispettivamente le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular di modelli Pro da 11 e 13 pollici dotati di chip M3.

Quando verranno annunciati i vari modelli? Non ci è dato sapere, tuttavia, alcuni di questi potrebbero vedere la luce a settembre insieme ai nuovi iPhone 16. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com