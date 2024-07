Come gli antiossidanti rallentano la perdita della vista nella AMD secca avanzata

L’AMD (degenerazione maculare legata all’età) è una delle principali cause di perdita della vista nelle persone anziane. Esistono due forme principali di questa patologia: la AMD umida e la AMD secca. Quella secca è la più comune e progredisce più lentamente rispetto alla forma umida. Una delle strategie emergenti per combattere la progressione della AMD secca in fase avanzata è l’uso di antiossidanti. Il nuovo studio ha scoperto che l’assunzione giornaliera di un integratore contenente vitamine e minerali antiossidanti rallenta la progressione della degenerazione maculare secca senile (AMD) in fase avanzata, aiutando potenzialmente le persone affette da questa patologia in fase avanzata a preservare la visione centrale.

Come sappiamo questa condizione è caratterizzata dalla degenerazione delle cellule della macula, una piccola area della retina responsabile della visione centrale acuta. Con l’avanzare dell’età, i depositi di drusen (piccole accumulazioni di materiale giallastro) si formano sotto la retina, causando danni alle cellule sensibili alla luce. La progressione della AMD secca porta alla perdita della visione centrale, rendendo difficile per i pazienti leggere, guidare e riconoscere i volti.

AMD secca avanzata, gli antiossidanti sono in grado di rallentare la perdita della vista

Gli antiossidanti sono molecole che neutralizzano i radicali liberi, composti dannosi che possono causare danni cellulari. Nella retina, i radicali liberi possono accelerare la degenerazione delle cellule maculari, contribuendo alla progressione della AMD secca. Gli antiossidanti come le vitamine C ed E, il beta-carotene e lo zinco possono aiutare a proteggere le cellule retiniche dai danni ossidativi, rallentando così la perdita della vista. Diversi studi clinici hanno esaminato l’efficacia degli antiossidanti nel rallentare la progressione della AMD secca. Uno dei più significativi è lo studio AREDS (Age-Related Eye Disease Study) condotto dal National Eye Institute negli Stati Uniti. I risultati di AREDS hanno dimostrato che un integratore contenente alte dosi di antiossidanti (vitamine C ed E, beta-carotene, zinco e rame) può ridurre il rischio di progressione della AMD secca in fase avanzata del 25% rispetto a un placebo.

Gli integratori AREDS sono diventati una raccomandazione standard per i pazienti con AMD secca in fase avanzata. La formula originale di AREDS è stata successivamente migliorata nel seguito dello studio, AREDS2, che ha sostituito il beta-carotene con luteina e zeaxantina, due antiossidanti che sono risultati più sicuri per i fumatori e altre popolazioni a rischio. L’integrazione di questi nutrienti ha dimostrato di mantenere l’efficacia nel rallentare la progressione della malattia.

Sebbene gli antiossidanti possano offrire benefici significativi nella gestione della AMD secca, è importante considerare potenziali effetti collaterali e interazioni con altri farmaci. Ad esempio, alte dosi di beta-carotene sono state associate a un aumento del rischio di cancro ai polmoni nei fumatori. Pertanto, i pazienti devono consultare il proprio medico prima di iniziare qualsiasi regime di integrazione. Oltre agli integratori, una dieta ricca di antiossidanti può contribuire a proteggere la vista. Frutta e verdura colorata come carote, spinaci, cavoli, peperoni e bacche sono ottime fonti di vitamine e antiossidanti. L’inclusione di pesce ricco di Omega3, come il salmone e il tonno, può anche supportare la salute oculare.

Una strategia efficace per preservare la vista nel tempo

La ricerca sugli antiossidanti e la AMD secca è in continua evoluzione. Nuove scoperte potrebbero portare a integratori più efficaci o a trattamenti personalizzati basati sul profilo genetico e nutrizionale del paziente. Studi clinici futuri potrebbero anche esplorare combinazioni di antiossidanti con altre terapie emergenti per ottimizzare i risultati per i pazienti. Gli antiossidanti rappresentano una speranza concreta per rallentare la progressione della AMD secca in fase avanzata.

Integratori specifici come quelli studiati nell’AREDS possono offrire benefici significativi, riducendo il rischio di perdita della vista e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Tuttavia, è essenziale che i pazienti discutano con il proprio medico prima di iniziare qualsiasi nuovo trattamento, assicurandosi che sia sicuro e appropriato per le loro condizioni specifiche. La combinazione di una dieta ricca di antiossidanti e l’uso di integratori appropriati può rappresentare una strategia efficace per preservare la vista nel tempo.

Immagine di freestockcenter su Freepik