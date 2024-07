Apple iPhone 15 e iPhone 16: quali sono le differenze?

Da molti mesi ormai stiamo parlando di iPhone 16, il nuovo top di gamma dell’azienda di Cupertino dovrebbe rivoluzionare nuovamente il mercato, mettendo sul piatto ottime specifiche tecniche e funzionalità, ma quali potrebbero essere le differenze con il corrente iPhone 15?.

Una sorta di confronto viene proposto direttamente da Macrumors, sito online specializzato nei prodotti della mela, il quale è stato in grado di raccogliere tutte le informazioni legate al prossimo modello. In primis dovrebbe presentare il tasto Azione, e non lo switch silenzioso che abbiamo visto sui modelli di iPhone fino ad iPhone 14, le fotocamere dovrebbero essere disposte in verticale (e non sulla diagonale), con un peso maggiorato dell’1% (dovrebbe essere di circa 173 grammi).

iPhone 16: le altre differenze rispetto a iPhone 15

Il processore dovrebbe far compiere un enorme passo in avanti al device, infatti salterà completamente una generazione, passando dall’A16 Bionic all’A18, il quale sarà realizzato con processo produttivo a 3 nanometri (sempre di TMSC), con Neural Engine più potente, che dovrebbe sopportare il lavoro che l’intelligenza artificiale porterà nel dispositivo stesso.

Il quantitativo di RAM dovrebbe essere incrementato, raggiungendo 8GB (invece che 6GB), le batterie dovrebbero proporre una nuova tecnologia, portando una maggiore densità energetica, con il conseguente incremento del ciclo vitale, una ricarica rapida a 40W con cavo classico e 20W con MagSafe, sebbene comunque la capacità delle stesse batterie resterà identica al passato, o quasi, poiché sarà di 3561 mAh, contro i 3349 mAh già presenti sul corrente iPhone 15.

Tutte le informazioni indicate nell’articolo sono da considerarsi frutto di indiscrezioni, nulla di ufficialmente confermato.