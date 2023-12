Camminare con la musica: perché fa bruciare più calorie?

Camminare è una delle attività fisiche più accessibili e benefiche per la salute, ma aggiungere la componente della musica potrebbe amplificarne gli effetti. L’esperienza di camminare accompagnati da una colonna sonora coinvolgente va oltre il semplice piacere uditivo, poiché è stata dimostrata scientificamente l’efficacia di questa pratica nel potenziare il consumo calorico.

La musica è un’ottima alleata per chi vuole allenarsi perché aiuta a essere più performanti ed efficaci e, di conseguenza, ad aumentare il metabolismo. Già camminare 45 minuti con la musica fa bruciare molte calorie, più del camminare senza sottofondo musicale. Numerose ricerche hanno dimostrato che la musica può influenzare positivamente le prestazioni fisiche. Un ritmo vivace e motivante può aumentare la frequenza cardiaca e migliorare la coordinazione dei movimenti.

Bruciare calorie, camminare per 45 minuti con la musica ci aiuta molto

Quando si cammina con la musica, è probabile che si aumenti la velocità del passo e la durata dell’esercizio, contribuendo così a un maggiore dispendio energetico. Il battito della musica può fungere da metronomo naturale, guidando il ritmo della camminata. Questa sincronizzazione tra il battito della musica e il passo del camminatore può portare a una maggiore intensità dell’attività fisica. Gli esperti suggeriscono che una musica con un ritmo più veloce può stimolare l’energia e la resistenza, incoraggiando una camminata più vigorosa e, di conseguenza, un aumento del consumo calorico.

La presenza della musica durante l’esercizio agisce anche come una forma di distrazione positiva. Invece di percepire la fatica dell’attività fisica, la mente è impegnata nell’ascolto della musica, riducendo la percezione dello sforzo e consentendo ai camminatori di mantenere l’attività per un periodo più prolungato. La connessione tra la musica e l’umore è ben documentata. Ascoltare brani che suscitano emozioni positive durante la camminata non solo rende l’esperienza più piacevole, ma può anche influire positivamente sull’umore e sulla motivazione. Un atteggiamento positivo può portare a una maggiore dedizione all’attività fisica, con conseguente aumento del consumo calorico.

Integrare la musica nella routine di camminata non solo offre vantaggi fisiologici, ma introduce anche varietà nell’esercizio. La monotonia può spesso portare a una riduzione dell’impegno e della motivazione. La musica aggiunge un elemento di divertimento e novità, rendendo più probabile che le persone continuino a impegnarsi nell’attività fisica nel lungo periodo. La sincronizzazione del passo con il ritmo della musica, la distrazione positiva, il miglioramento dell’umore e la varietà nell’esercizio sono solo alcune delle ragioni per cui questa pratica può essere una scelta vincente per chi cerca di mantenere uno stile di vita attivo e salutare. Quindi, la prossima volta che ci prepariamo per una camminata, consideriamo di accompagnare i passi con la giusta colonna sonora per ottimizzare i risultati.

Immagine di gpointstudio su Freepik