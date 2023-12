Cani dotati: il segreto dietro a questi animali

Come tra i bambini esistono quelli particolarmente dotati, anche nei cani ci sono esemplari che spiccano per un’intelligenza più marcata rispetto ad altri. Per esempio, ce ne sono alcuni in grado di imparare i nomi di molti oggetti, il che rende le interazioni con gli umani molto più profonde. Uno studio ha voluto capire cosa c’è dietro ai suddetti andando a trovare 41 esemplari diversi sparsi per nove paesi nel mondo.

L’aspetto più interessante che è venuto fuori cercando di apprendere più dati possibili su quest’ultimi, andando soprattutto a vedere le informazioni rilasciate dai padroni, è che tra di loro c’era ben poco in comune. Ben pochi cani avevano ricevuto un addestramento specifico per arrivare a imparare così tanti nomi. Sembra più che altro che li abbiamo interiorizzati in modo passivo vivendo a stretto contatto con il padrone.

Cani più dotati di altri

Le parole dei ricercatori: “Sorprendentemente, la maggior parte dei proprietari ha riferito di non aver insegnato intenzionalmente ai propri cani i nomi dei giocattoli, ma piuttosto che i cani sembravano semplicemente raccogliere spontaneamente i nomi dei giocattoli durante sessioni di gioco non strutturate. La rara capacità di apprendere i nomi degli oggetti è il primo caso documentato di talento in una specie non umana. Il campione relativamente ampio di cani documentato in questo studio ci aiuta a identificare le caratteristiche comuni condivise tra questi cani e ci porta un passo avanti nella ricerca della comprensione delle loro abilità uniche.”

L’aspetto che più si è presentato tra i cani presi in esame è che 23 erano dei border collie e altri 4 erano degli incroci dei suddetti. Sicuramente questo può sottolineare che alcune razze siano più propense ad imparare le parole, ma non c’è niente di concreto dietro. L’altro aspetto più interessante riguarda la personalità degli esemplari, erano tutti molto giocosi.