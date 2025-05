Chi ha bisogno di più esercizio fisico: uomini o donne? La risposta della scienza

L’esercizio fisico è fondamentale per la salute di tutti, ma esistono differenze tra uomini e donne che influenzano il fabbisogno e i benefici dell’attività fisica. La domanda sorge spontanea: tra i due sessi, chi ha davvero più bisogno di muoversi? La risposta non è semplice e va analizzata da più punti di vista: biologico, ormonale, metabolico e sociale.

Dal punto di vista fisiologico, gli uomini hanno in media una maggiore massa muscolare e una percentuale di grasso corporeo più bassa rispetto alle donne. Questo porta a un metabolismo basale più elevato, il che significa che consumano più energia anche a riposo. Tuttavia, ciò non implica automaticamente che abbiano più bisogno di esercizio fisico: semplicemente, il loro corpo risponde in modo diverso allo sforzo.

Esercizio fisico: uomini e donne hanno davvero le stesse necessità?

Le donne, al contrario, devono affrontare sfide metaboliche e ormonali uniche, come la fluttuazione degli estrogeni durante il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa. Questi fattori influenzano la distribuzione del grasso, il tono muscolare e anche la motivazione all’attività fisica. In molte fasi della vita femminile, l’esercizio diventa un alleato chiave non solo per il benessere fisico, ma anche per l’equilibrio emotivo e ormonale.

Dal punto di vista cardiovascolare, entrambi i sessi beneficiano in modo significativo dell’attività fisica. Tuttavia, le donne hanno un rischio crescente di malattie cardiache dopo la menopausa. In questo contesto, l’esercizio fisico regolare si rivela particolarmente utile per le donne oltre i 50 anni, contribuendo a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa, il colesterolo e il peso corporeo.

Anche il tipo di attività consigliata può variare. Gli uomini tendono a praticare sport di potenza o di resistenza, mentre le donne si orientano più spesso verso attività aerobiche, yoga o pilates. Tuttavia, le linee guida suggeriscono che entrambi dovrebbero integrare esercizi di forza, flessibilità e cardio, indipendentemente dal sesso, per ottenere benefici completi.

Personalizzare l’attività fisica in base alle caratteristiche individuali

A livello sociale, ci sono ancora barriere culturali che influenzano la frequenza e il tipo di esercizio svolto dalle donne, specialmente in alcune fasce d’età o in contesti lavorativi e familiari. La mancanza di tempo, le responsabilità di cura e la pressione estetica giocano un ruolo non trascurabile nel rapporto delle donne con l’attività fisica.

In definitiva, non si può dire che un sesso abbia più bisogno di esercizio dell’altro in senso assoluto. Piuttosto, uomini e donne hanno esigenze diverse legate alla fisiologia, all’età e allo stile di vita. La chiave è personalizzare l’attività fisica in base alle caratteristiche individuali, più che al genere.

Per concludere, l’importanza dell’esercizio fisico è universale, ma il modo in cui viene praticato e integrato nella quotidianità dovrebbe tenere conto delle differenze tra uomini e donne. Investire nella consapevolezza e nell’educazione al movimento è il primo passo per migliorare la salute di tutti, senza distinzioni di genere.

Foto di StockSnap da Pixabay