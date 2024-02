Gratta e Vinci online: quali sono le probabilità di vincere?  

I Gratta e Vinci sono una lotteria nazionale a estrazione istantanea che ha ormai compiuto i 30 anni di età; la prima distribuzione di biglietti risale infatti all’ormai lontano 21 febbraio 1994. Allora i tagliandi erano soltanto cartacei, ma in seguito è stata introdotta anche la possibilità di giocare online.

Il successo della proposta fu pressoché immediato, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe così aumentato nel corso degli anni; fatto sta che oggi sono decine e decine le proposte di Gratta e Vinci cartacei e digitali; vi sono continuamente nuove uscite che vanno gradualmente a sostituire le proposte non più attive.

Dal momento che si tratta di un gioco popolarissimo può essere interessante fra le altre cose conoscere quali siano le probabilità di vincere al Gratta e Vinci che variano a seconda del tipo di tagliando (che può essere cartaceo od online) e del premio in palio. Proviamo per esempio a capire quali siano le probabilità di vincita nel caso dei tagliandi online

Come sapere quali sono le probabilità di vincere al Gratta e Vinci online?

In linea di massima la probabilità media di vincita giocando al Gratta e Vinci online è di 1 su 3,42 giocate. Si tratta di un dato statistico ed è opportuno sapere che la probabilità di vincita fa riferimento al numero di giocate di successo registrate in base ai criteri stabiliti dal regolamento ministeriale per le lotterie e i giochi online.

Sul sito web ufficiale del gioco è possibile consultare una comoda tabella riassuntiva che riporta i vari Gratta e Vinci online in ordine alfabetico e le probabilità di vincita in riferimento al premio massimo. È poi possibile anche la consultazione delle singole pagine web dedicate alle varie proposte per verificare le probabilità di vincita relative ai premi intermedi.

Vediamo un esempio pratico; il Gratta e Vinci Nuovo20X è una proposta da 5€ che prevede un premio massimo di 500.000€; le probabilità di vincerlo sono di una giocata ogni 12.480.000. Di seguito si riportano tra parentesi le probabilità di vincita relative ai premi intermedi (una giocata ogni): 25.000€ (6.240.000), 10.000€ (1.248.000), 4.000€ (624.000), 2.000€ (542.608,7), 1.000€ (21.818,18), 500€ (9.230,77), 400€ (9.230,77), 200€ (3.157,89), 100€ (193,55),50€ (75), 25€ (66,67), 20€ (66,67), 10€ (10,26).

Esiste il modo di aumentare le probabilità di vincere?

Non esiste un modo per aumentare le probabilità di vincere. Il Gratta e Vinci online è un gioco di sorte; ciò significa che un’eventuale vincita dipende solamente dalla fortuna, un fattore che non può essere controllato in alcun modo. Non esistono né trucchi né strategie al riguardo. Se si acquista un biglietto di una qualsiasi lotteria si può solo sperare che la Dea Bendata ci sia favorevole.

Le ultime novità sui Gratta e Vinci

Quello dei Gratta e Vinci è un mondo in continuo fermento in cui le novità sono quasi all’ordine del giorno; per le ultimissime notizie su queste lotterie istantanee si può seguire il canale YouTube ufficiale a esse dedicato. Si troveranno diversi video che mostrano nel dettaglio tutte le caratteristiche delle diverse proposte: regole per partecipare, meccanismo del gioco ecc.

Immagine di Racool_studio su Freepik