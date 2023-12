Insomniac Games colpita dagli hacker: 1,3 milioni di file pubblicati online

Insomniac Games, il noto team di sviluppatori che ha dato i natali a titoli di altissimo livello, come Spider-Man o anche Ratchet & Clank, è stato vittima di un attacco hacker su larghissima scala da parte di Rhysida, un gruppo ransomware.

Qualche settimana fa, infatti, il suddetto gruppo avrebbe hackerato i server della compagnia, accedendo a tantissime informazioni sia riguardanti i dipendenti che i futuri giochi in sviluppo. Dopo aver raccolto tutto quanto, Rhysida aveva chiesto un riscatto di 2 milioni di dollari, con la promessa che avrebbe messo tutto online nel caso in cui la taglia non venisse pagata.

Insomniac Games, i dati sono stati pubblicati

Insomniac Games non ha in nessun modo ceduto alle pressioni del gruppo, e proprio in questi giorni sono stati distribuiti online 1,3 milioni di file, un numero impressionante se pensate che il peso complessivo è di ben 1,7 terabyte.

Le informazioni messe online riguardano sia titoli che avrebbero presto visto la luce, come Marvel’s Wolverine, un piccolo spoiler su un gioco che dovrebbe arrivare nei prossimi anni, ma anche vere e proprie informazioni sensibili sui dipendenti. Si parla di documenti delle risorse umane, messaggi ed email che gli stessi si scambiano internamente, le tasse e così via.

Rhysida, dal canto suo, ha affermato di aver preso di mira appositamente la compagnia, confermando che fossero bersagli facili da colpire, e che l’accesso ai server è stato tutt’altro che complicato. Al momento attuale, le parti in causa, quindi Insomniac Games e Sony, non hanno rilasciato comunicazioni a riguardo sulle contromisure che hanno deciso di prendere.