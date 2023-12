Le lacrime umane hanno sostanze che alleviano l’aggressività

Le lacrime umane sono un fenomeno fisiologico intrigante e misterioso, con molteplici sfaccettature ancora da esplorare. Recentemente, la ricerca scientifica ha evidenziato un aspetto sorprendente: le lacrime non sono solo un segno di tristezza o gioia, ma potrebbero contenere sostanze chimiche che giocano un ruolo cruciale nell’alleviare l’aggressività e nel promuovere un benessere emotivo.

Annusare le lacrime emotive delle donne ha ridotto l’aggressività maschile di oltre il 40% nei test computerizzati e ha provocato cambiamenti corrispondenti nel cervello, anche se gli scienziati dietro lo studio pensano che tutte le lacrime umane avrebbero un effetto simile. Precedenti lavori avevano scoperto che annusare le lacrime delle donne riduceva il testosterone maschile, ma non era chiaro se questo influenzasse il comportamento. Negli animali il quadro è più chiaro: le talpe subordinate, ad esempio, si coprono di lacrime per proteggersi dagli aggressori.

Aggressività, le lacrime umane possono ridurla

Le lacrime non sono semplici gocce d’acqua, ma una miscela complessa di acqua, sali, enzimi e proteine. Alcuni ricercatori hanno individuato la presenza di neuro trasmettitori e ormoni legati alle emozioni nelle lacrime. Tra questi, endorfine e prolattina sembrano giocare un ruolo significativo nel modulare lo stato d’animo e ridurre i livelli di stress. Le endorfine, conosciute anche come “ormoni della felicità”, sono sostanze chimiche prodotte dal corpo per contrastare il dolore e generare sensazioni di benessere. Alcuni studi indicano che le lacrime possono contenere quantità significative di endorfine, suggerendo un possibile ruolo nell’attenuare l’aggressività e promuovere una sensazione di calma e contentezza.

La prolattina, un ormone spesso associato alla gravidanza e all’allattamento, è stata identificata anche nelle lacrime umane. Questo ormone è coinvolto nella “risposta di rilassamento” del corpo, riducendo i livelli di stress e inducendo uno stato di calma. Le lacrime potrebbero quindi agire come un meccanismo naturale per innescare questa risposta di rilassamento, contribuendo così a placare l’aggressività. Le lacrime emotive, scaturite da situazioni di profonda tristezza, dolore o felicità intensa, potrebbero avere un impatto ancora più significativo sulla gestione dell’aggressività. Il processo di catarsi, attraverso il quale le emozioni vengono espresse e rilasciate, potrebbe essere facilitato dalle lacrime, contribuendo a liberare la tensione emotiva accumulata.

Comprendere il potenziale ruolo terapeutico delle lacrime umane potrebbe avere implicazioni importanti per la salute mentale. Potrebbe aprire la strada a nuove approcci nella gestione dello stress, dell’ansia e dell’aggressività, sottolineando l’importanza di accettare e permettere l’espressione emotiva come parte integrante della salute psicologica. Le lacrime umane rappresentano un affascinante campo di studio, e la loro connessione con la gestione dell’aggressività offre uno spunto intrigante per ulteriori ricerche. La comprensione delle sostanze presenti nelle lacrime e del loro impatto sul benessere emotivo potrebbe gettare nuova luce sulle dinamiche complesse della psicologia umana e fornire nuove prospettive per approcci terapeutici innovativi.

Immagine di Freepik