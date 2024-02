Latte di patate: ma è davvero nutriente e sostenibile?

Negli ultimi anni, il mondo delle bevande vegetali ha visto emergere nuove opzioni alternative al latte tradizionale, e una delle più innovative è sicuramente il latte di patate. Questa bevanda ha guadagnato rapidamente popolarità grazie alle sue presunte proprietà nutrizionali e al suo impatto ambientale positivo. Tuttavia, la sua effettiva nutrizione e sostenibilità sono argomenti che richiedono un’analisi approfondita.

Questa alternativa veg è già di tendenza in alcuni Paesi, tra cui la Svezia e il Regno Unito. A lanciarla sul mercato è la start-up svedese Veg of Lund, che collabora con l’Università di Lund per dar vita ai suoi innovativi prodotti alimentari. Tutta la gamma è senza lattosio, soia o glutine, quindi è adatto a chi soffre di allergie. Il latte di patate può essere gustato da solo, nel caffè o insieme ai cereali a colazione. Inoltre, è possibile utilizzarlo per varie ricette come dolci al forno. Il costo è abbastanza accessibile.

Latte di patate, un’alternativa di tendenza, ma sarà anche sostenibile?

È ottenuto attraverso un processo che coinvolge la macerazione e l’estrusione delle patate, seguito da una fase di filtrazione per separare il liquido dal residuo solido. Questo processo sembra promettente in termini di riduzione degli sprechi e dell’utilizzo di risorse idriche rispetto ad altre bevande vegetali. Il latte di patate è spesso promosso come una fonte ricca di vitamine e minerali essenziali. Tuttavia, è importante notare che la sua composizione nutrizionale può variare a seconda del processo di produzione e degli ingredienti aggiunti. Alcuni produttori arricchiscono il latte di patate con calcio, vitamina D e altri nutrienti per renderlo più simile al latte vaccino.

La sostenibilità è un fattore chiave nell’adozione di bevande alternative, e il latte di patate sembra avere un vantaggio in questo ambito. Le patate sono coltivate in molte regioni del mondo con un impatto ambientale relativamente basso rispetto ad alcune colture più intensive. Tuttavia, è fondamentale valutare l’intero ciclo di vita del prodotto, compresa la produzione degli ingredienti aggiunti e l’impatto del processo di produzione. Oltre agli aspetti nutrizionali e ambientali, il latte di patate solleva questioni etiche e sociali. La produzione di patate coinvolge spesso agricoltori locali, contribuendo alla sostenibilità economica delle comunità rurali. Tuttavia, è importante assicurarsi che tali pratiche siano etiche e rispettose dei diritti dei lavoratori.

Il latte di patate è solo un esempio dell’innovazione in corso nel settore delle bevande vegetali. La diversificazione delle opzioni è positiva poiché offre agli individui la possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze dietetiche, etiche e ambientali. Mentre il latte di patate può essere facilmente reperito in alcuni mercati, la sua disponibilità potrebbe non essere ancora diffusa come quella di alcune alternative più consolidate. Inoltre, il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni consumatori, specialmente in confronto con le opzioni più convenzionali.

Il latte di patate rappresenta una interessante aggiunta al panorama delle bevande vegetali. Tuttavia, è fondamentale che i consumatori siano informati sulla sua reale composizione nutrizionale, sostenibilità e impatto sociale prima di adottarlo come alternativa principale. Il settore delle bevande vegetali continua a evolversi, e il latte di patate potrebbe svolgere un ruolo significativo in questo contesto, ma solo se gestito in modo responsabile a livello di produzione e consumo.

Immagine di Racool_studio su Freepik