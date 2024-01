Il numero magico della natura: alla scoperta della costante di struttura fine 1/137

Dal momento che l’umanità ha cercato di comprendere l’essenza della vita e dell’universo, alcuni numeri si sono rivelati più misteriosi di altri. Mentre il 3 è stato considerato il numero divino, e il 42 la risposta alla vita secondo Douglas Adams, il vero numero magico della Natura è 1/137, noto come la “costante di struttura fine“.

Rivelato per la prima volta nella scrittura del fisico teorico Richard Feynman nel 1985, questo numero, indicato con il simbolo α, ha da allora sfidato la comprensione degli scienziati. “Tutti i bravi fisici teorici mettono questo numero sul muro e se ne preoccupano“, scriveva Feynman nel suo libro QED: The Strange Theory of Light and Matter.

La costante di struttura fine, approssimativamente 1/137.03599913, è il cuore dell’interazione tra particelle cariche e la forza elettromagnetica. Secondo il professore di astrofisica Paul M. Sutter, “Se avesse un altro valore, la vita come la conosciamo sarebbe impossibile. Eppure non abbiamo idea da dove provenga“.

La sua importanza risiede nella sua connessione all’elettromagnetismo, la forza fondamentale che domina il nostro mondo. Nel 2020, un team di ricercatori a Parigi ha raggiunto una misurazione senza precedenti della costante, confermando il suo valore vicino a 1/137, più precisamente 1/137.035999206.

La piccolezza di questo numero è cruciale: determina la debolezza dell’elettromagnetismo, consentendo agli elettroni di “saltare” dagli atomi e formare legami chimici. Se fosse stato solo leggermente diverso, ad esempio, 1/138, le stelle non avrebbero potuto formare atomi di carbonio e la vita come la conosciamo non sarebbe emersa.

Gli scienziati hanno impiegato complessi esperimenti, come il raffreddamento degli atomi di rubidio vicino allo zero assoluto, per misurare con precisione questa costante. I risultati, pubblicati su Nature, confermano le previsioni teoriche del Modello Standard, rappresentando l’accordo più preciso tra teoria ed esperienza.

Mentre attendiamo una futura Teoria Unificata della Fisica per svelare il mistero di α, il numero magico 1/137 continua a sottolineare il delicato equilibrio che rende possibile la vita nel vasto universo.

Foto di Alex Perez su Unsplash