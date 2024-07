Obesità e fertilità: il preoccupante e attuale collegamento

La fertilità a livello globale è in calo nella maggior parte dei paesi, soprattutto in quelli più ricchi. Non si tratta più effettivamente di non fare figli a causa del carico fiscale, ma anche perché molto volte non ci si riesce. Numerosi fattori interferiscono la capacità di avere un discendente e tra questi fattori c’è l’obesità. Il risultato è che la conta degli spermatozoi sta diminuendo a livello generale.

Secondo una nuova ricerca cinese, di fatto l’obesità sta compromettendo la qualità dello sperma. I dati arrivano da oltre 70.000 uomini in associazione con il loro indice di massa corporea, prendendo in considerazione molte altre variabili. Di fatto che aveva un peso più alto, in proporzione all’altezza, presentava una conta spermatica via via più bassa. Oltre al numero però, si è parlato anche di spermatozoi più pigri e che quindi si muovevano meno velocemente.

L’effetto dell’obesità sulla propria fertilità

Le parole dei ricercatori cinesi: “Il continuo declino della qualità dello sperma umano negli ultimi decenni ha suscitato molta preoccupazione a livello globale. Studi precedenti hanno suggerito un collegamento tra BMI anomalo e declino della qualità dello sperma, ma i risultati rimangono incoerenti. L’obesità e il sovrappeso sono stati significativamente associati al declino della qualità dello sperma e la riduzione della qualità dello sperma è stata più pronunciata negli uomini obesi rispetto a quella negli uomini sovrappeso”.

Questo studio sull’obesità però ha bisogno di altre revisioni per essere accurato in quanto al momento mancano. C’è da dire che già studi precedenti avevano collegato le due cose e la teoria principale che alcune delle cellule adipose si trasformano in un composto tossico per gli spermatozoi.