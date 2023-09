PS5, la versione “Slim” rimpiazzerà tutti i modelli sul mercato?

Proseguono imperterrite le indiscrezioni legate al possibile lancio di PS5 Slim, una nuova variante della console di casa Sony, che ricordiamo essere ufficialmente in commercio dal 2020. I rumors, stando a quanto trapelato, sembrano confermare la presenza di un nuovo modello in arrivo a breve, ma confondendo parecchio le acque con affermazioni non sempre così chiare.

Secondo in quanto affermato da Tom Henderson, uno degli insider più noti del mondo Sony (e non solo), arriverà sul mercato la Sony PS5 Slim, ma allo stesso tempo potrebbe non essere così slim, tanto da sostituire completamente tutti i modelli che attualmente sono in vendita, diventando l’unica variante disponibile.

Sony PS5, esisterà davvero la Slim?

Il nome non dovrebbe venire cambiato, in altre parole non parleremo di una Sony PS5 Slim, ma solo di Sony PS5, una sorta di upgrade del modello attuale, con prezzo allineato con quello attuale della variante solo digitale. Interessante l’idea del lettore ottico acquistabile a parte, da collegare fisicamente alla console (e da rimuovere quindi in un secondo momento).

Lo stesso Henderson conferma di aver visto con i suoi occhi il prototipo della versione finale, e che, come vi abbiamo anticipato, le dimensioni sono tutt’altro che slim, andando quindi a confutare l’idea di base che avrebbe visto una riduzione del peso e delle dimensioni generali del prodotto.

Come al solito ricordiamo di prendere tutto quanto scritto nell’articolo con le dovute cautele e precauzioni, trattasi a tutti gli effetti di indiscrezioni che come tali rappresentano solamente rumors da confermare e spesso non corrispondenti alla realtà.