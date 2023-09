Sigarette elettroniche e rendono più vulnerabile l’organismo

Le sigarette elettroniche si stanno rivelando non esattamente l’alternativa meno tossica rispetto a quelle tradizionali. Se la complicanza del cancro ai polmoni sembra non essere in lista, ci sono molte più possibili patologie meno ovvie. Per esempio, un nuovo studio ha visto come i vapori delle suddette hanno la capacità di impedire ad alcune cellule immunitarie di funzionare a dovere rendono di fatto l’organismo più suscettibili agli eventuali agenti patogeni in circolazione.

Nello specifico, i vari fumi delle sigarette elettroniche danneggiare i neutrofili ed è un collegamento precedentemente fatto in un altro studio, ma da un punto di vista diverso. L’analisi di sangue di diversi fumatori divisi tra gruppi di controllo e sperimentale ha mostrato questo tipo di cambiamento; è stato visto sia usando le alternative sia quelle senza.

Il danno dei vapori delle sigarette elettroniche

Le parole dei ricercatori: “Abbiamo scoperto che dopo un’esposizione breve e di basso livello al vapore delle sigarette elettroniche, le cellule rimangono vive ma non possono più muoversi come efficacemente e non sono in grado di svolgere le loro normali funzioni protettive. È interessante notare che anche il vapore degli e-liquid che non contenevano nicotina aveva gli stessi effetti negativi del vapore degli e-liquid che contenevano nicotina.”

Ancora più nello specifico la colpa è dell’effetto che i vapori delle sigarette elettroniche hanno su un filamento già presente all’interno delle cellule. Si tratta dell’actina che normalmente aiuta a cambia forma proprio alle cellule, ma questi vapori portano ad un accumulo eccessivo.

“I neutrofili normalmente proteggono i polmoni spostandosi dal sangue al sangue. il luogo del possibile danno prima di utilizzare una serie di funzioni protettive per proteggere i polmoni. L’impatto osservato che il vapore delle sigarette elettroniche ha sulla loro mobilità è quindi motivo di notevole preoccupazione e, se ciò dovesse accadere nel corpo, farebbe sì che coloro che ne fanno uso regolarmente Le sigarette elettroniche sono a maggior rischio di malattie respiratorie.”.