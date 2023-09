Qualcomm potrebbe stringere accordi con Nintendo e Sony per un console portatile

Qualcomm vorrebbe entrare nel mondo delle console portatili? secondo quanto emerso da una recente conversazione al Computex 2023, l’azienda avrebbe ufficialmente ammesso di aver parlato con Sony e Nintendo, a riguardo della possibile realizzazione di console portatili, o anche accessori che possano spingere il giocatore a giocare in portabilità.

Lo stesso Katouzian, il vicepresidente senior del settore Mobile (e non solo), ha affermato che “Sia Sony che Nintendo sono interessate ad avere una maggiore capacità nel settore dei videogiochi portatili, e per questo motivo molto probabilmente si metteranno in contatto con Qualcomm (o aziende dello stesso tipo), sapendo quanto sia il nostro valore nel mercato dei giochi Android“.

Qualcomm, presto collaborerà con Sony o Nintendo?

Onde alimentare inutili speranze, ci teniamo a ricordare che ad oggi Qualcomm non ha ufficializzato alcuna collaborazione, a quanto pare si tratterebbero solamente di chiacchierate informali in fase embrionale, ma è indubbio che potrebbero risultare fondate.

Come ben sapete, da tempo si parla del possibile lancio di Sony Project Q, la console portatile da utilizzare per giocare in streaming con i giochi PS5, proprio per questo motivo è lecito pensare che la stessa azienda nipponica si stia letteralmente guardando intorno per stringere preziosi collaborazioni.

Discorso simile per quanto riguarda Nintendo, il ciclo vitale di Nintendo Switch sembra essere ormai giunto al termine, e nei prossimi anni dovremmo vedere una nuova versione con un hardware decisamente più recente. Al momento non sappiamo nient’altro, possiamo solamente fare alcune ipotesi, nell’attesa comunque di conoscere maggiori dettagli in merito e scoprite cosa bolle in pentola.