SS-H2, l’acciaio inossidabile che sfida le leggi della corrosione e rivoluziona la produzione di idrogeno

Un team di scienziati dell’Università di Hong Kong ha annunciato una scoperta controintuitiva e rivoluzionaria nell’ambito dell’acciaio inossidabile, denominato SS-H2, progettato specificamente per la produzione di idrogeno in modo sostenibile ed economico.

L’SS-H2 rappresenta un progresso senza precedenti nella tecnologia dell’acciaio inossidabile, sfidando le convenzioni scientifiche sulla corrosione e aprendo la strada a tecnologie di produzione dell’idrogeno più sostenibili ed economiche.

Questo acciaio inossidabile, progettato per resistere alla corrosione in ambienti ad alto potenziale, supera le limitazioni degli acciai inossidabili tradizionali grazie a una strategia innovativa di “doppia passivazione sequenziale“. Un sottile strato basato su Mn (manganese) sopra lo strato passivo convenzionale a base di Cr2O3 (cromio) estende la resistenza alla corrosione dell’SS-H2 a un potenziale ultraelevato di 1700 mV.

Inizialmente incontrando scetticismo, la scoperta del meccanismo di passivazione basato sul manganese è stata supportata da numerosi risultati a livello atomico, aprendo nuove prospettive nella scienza della corrosione.

Kaiping Yu, il primo autore dello studio, ha dichiarato:

“Inizialmente non ci credevamo perché l’opinione prevalente è che il Mn comprometta la resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile. La passivazione basata sul Mn è una scoperta controintuitiva, che non può essere spiegata dalle attuali conoscenze nella scienza della corrosione. Tuttavia, quando furono presentati numerosi risultati a livello atomico, ci convincemmo. Non solo siamo rimasti sorpresi, ma non vediamo l’ora di esplorare il meccanismo”.