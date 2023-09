Terremoto: perché la Terra continua a tremare e cosa c’è sotto?

La Terra, un pianeta dinamico e in continuo mutamento, è soggetta a fenomeni geologici che spesso portano a terremoti. Questi eventi sono il risultato di un complesso balletto delle placche tettoniche che compongono la crosta terrestre. Ma cosa accade veramente sotto la superficie? Per comprenderlo, è necessario esaminare i processi che avvengono all’interno del mantello e della crosta terrestre. La maggior parte non dà fastidio a nessuno, quindi non fa notizia. Ma di tanto in tanto un terremoto catastrofico colpisce le persone da qualche parte nel mondo con orribili distruzioni e immense sofferenze.

Sappiamo bene che recentemente, proprio lo scorso 8 settembre 2023, il Marocco è stato colpito da un forte terremoto che ha visto oltre 2.000 morti e dove ancora si cercano sopravvissuti. Comprendere meglio cosa fa diventare un terremoto cosi catastrofico porta i ricercatori a chiedersi perché alcune zone sismiche sono molto attive mentre altre possono rimanere silenziose per generazioni prima che lo stress si trasformi in un evento catastrofico. Sappiamo bene che questi eventi sono parte normale del comportamento della Terra. Si verificano con il movimento delle placche tettoniche che formano lo strato esterno del pianeta.

Terra, perché la Terra continua a tramare?

Queste placche possono muoversi lentamente o rapidamente, e le interazioni tra di esse sono responsabili della maggior parte dei terremoti. Quando due placche si spostano l’una rispetto all’altra, si accumula energia fino a quando non viene rilasciata improvvisamente in forma di onde sismiche. Le faglie sono le zone di frattura lungo le quali avvengono la maggior parte dei terremoti. Esse sono causate dalla pressione accumulata tra due placche tettoniche in movimento. Quando questa pressione supera la resistenza delle rocce circostanti, avviene il rilascio di energia sotto forma di onde sismiche. Questo fenomeno può causare il movimento della crosta terrestre, generando terremoti di diversa intensità.

Mentre la maggior parte dei terremoti è associata alle faglie, alcuni eventi sismici sono legati all’attività vulcanica. Durante l’eruzione di un vulcano, il magma risalente dalle profondità della Terra può causare il cedimento delle rocce sovrastanti, generando terremoti vulcanici. Questi possono essere premonitori di un’eruzione imminente. Quando un terremoto si verifica, le onde sismiche si propagano attraverso la Terra, portando con sé energia che può essere avvertita in superficie. Queste onde possono causare danni alle strutture e creare movimenti del suolo che mettono a rischio persone e beni. L’intensità di un terremoto è misurata sulla scala di magnitudo di Richter, che fornisce un’indicazione dell’energia rilasciata.

Per mitigare gli effetti dei terremoti, è fondamentale monitorare costantemente l’attività sismica. Reti di sensori e stazioni sismiche sono distribuite in tutto il mondo per rilevare tempestivamente l’attività sismica e fornire avvisi anticipati. Inoltre, le comunità esposte a un alto rischio sismico implementano edifici e infrastrutture progettate per resistere alle forze sismiche. Questi fenomeni possono avere un impatto devastante sulla vita umana e sull’ambiente circostante. Comprendere i processi che avvengono sotto la superficie terrestre è cruciale per prevenire danni e proteggere le comunità esposte a rischio sismico. L’innovazione nella tecnologia di monitoraggio e l’adozione di misure di sicurezza adeguate giocano un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti dei terremoti.

