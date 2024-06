Turbolenze in Aria Chiara: Un Fenomeno in Aumento e il Loro Impatto sugli Aerei

Questo fenomeno atmosferico, che ha recentemente causato un incidente mortale sul volo della Singapore Airlines il 21 maggio 2024, è al centro di numerosi studi scientifici. Gli esperti ritengono che il cambiamento climatico sia una delle cause principali di questo aumento.

L’incidente del volo Singapore Airlines: un campanello d’allarme

Il tragico incidente che ha coinvolto un Boeing 777 della Singapore Airlines, in volo da Londra a Singapore, ha portato le turbolenze di aria chiara sotto i riflettori. L’incidente, che ha provocato la morte di un passeggero di 73 anni, è stato causato da queste turbolenze invisibili ai radar meteorologici, rendendole estremamente difficili da prevedere e quindi pericolose.

Danilo Recine, vicepresidente dell’ANPAC (Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile), ha ricostruito la dinamica dell’incidente, sottolineando come queste turbolenze rappresentino un rischio crescente per il traffico aereo.

Un fenomeno in aumento

Nonostante le CAT possano sembrare un fenomeno nuovo ai non addetti ai lavori, gli studiosi di clima le monitorano da anni. Un importante studio dell’Advancing Earth and Space Sciences del 2023 ha analizzato le turbolenze in aria chiara rilevate tra il 1979 e il 2020, rivelando un aumento significativo a medie altitudini, quelle più frequentemente attraversate dagli aerei.

Secondo i dati, le turbolenze in aria chiara sono aumentate del 17% sulla rotta del Nord-Atlantico, passando dalle 466,5 ore nel 1979 alle 546,8 ore nel 2020. Inoltre, le turbolenze classificate come “gravi” sono quasi raddoppiate nello stesso periodo, con un incremento del 55%.

Il ruolo del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è spesso citato come una delle cause principali dell’aumento delle CAT. Queste turbolenze si verificano quando il flusso d’aria attraversato da un aereo viene improvvisamente interrotto da variazioni di vento o cambiamenti repentini di temperatura. Studi scientifici hanno mostrato una correlazione tra l’aumento delle turbolenze e l’intensificarsi del cambiamento climatico.

Uno studio del 2017 dell’University of Reading ha evidenziato come un raddoppio dell’anidride carbonica nell’atmosfera potrebbe aumentare le turbolenze lievi del 59%, quelle moderate del 4% e quelle da moderate a severe addirittura del 127%.

Implicazioni per la sicurezza aerea

L’aumento delle turbolenze in aria chiara rappresenta una sfida significativa per la sicurezza dei voli. Queste turbolenze, invisibili ai radar, rendono difficile per i piloti evitarle, aumentando il rischio di incidenti e infortuni a bordo. Tra il 2009 e il 2023, secondo Bloomberg, le CAT hanno causato circa 185 feriti gravi su 162 voli globali.

Per mitigare questi rischi, è essenziale continuare a studiare il fenomeno e sviluppare tecnologie più avanzate per la rilevazione e la previsione delle turbolenze in aria chiara. Solo così sarà possibile garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo in un contesto di cambiamento climatico sempre più evidente.

Foto di Ross Parmly su Unsplash