WhatsApp: in arrivo più visibilità per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua a lavorare sugli aggiornamenti di stato. Dopo l’interfaccia rinnovata e la possibilità di citare gli utenti all’interno di questi, ecco che l’app di messaggistica è pronta a sfornare un’altra novità. Molto presto, gli utenti verranno avvisati degli aggiornamenti non ancora visualizzati! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che le novità portate in campo da WhatsApp sugli aggiornamenti di stato non abbiano riscosso il successo sperato. Ad oggi, sono molti gli utenti che utilizzano il servizio di messaggistica senza badare minimamente agli stati che vengono pubblicati giornalmente dai loro contatti preferiti. A breve, WhatsApp porterà in campo delle notifiche per ricordare agli utenti di guardarli!

WhatsApp: ecco come funzioneranno le notifiche degli aggiornamenti di stato

A dare le prime informazioni in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che le notifiche sono attualmente in fase di sviluppo e che saranno disponibili per tutti in un aggiornamento futuro. Al momento, non è chiaro il modo in cui WhatsApp intende proporle. C’è chi sostiene che le notifiche riguarderanno solo le storie in cui si è stati menzionati e c’è chi, invece, crede che riguarderanno tutti i contatti con cui si interagisce di più. Considerando che non ci sono informazioni ufficiali da parte del servizio di messaggistica, l’unica cosa che si può fare ora è semplicemente avanzare supposizioni.

Le notifiche sono state scovate all’interno dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Essendo ancora in fase di sviluppo, nessuno, neanche i beta tester, possono ancora provarle. Se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbero arrivare per tutti nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.