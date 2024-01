Recensione AllPowers S200: power station perfetta con i pannelli fotovoltaici AllPowers SP026

AllPowers S200 è una power station portatile di altissima qualità, definita spesso anche come powerbank, proprio grazie alle ridotte dimensioni, che ne facilitano indubbiamente il trasporto in uno zaino o in un borsone. L’usabilità è inoltre migliorata dalla presenza dei pannelli fotovoltaici AllPowers SP026, ottimi per rendere la batteria praticamente infinita. Scopriamoli assieme nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

La power station si presenta con una forma rettangolare, ciò che stupisce maggiormente è lo spessore estremamente ridotto, nello specifico raggiunge 19,98 x 17 x 4,97 centimetri, è davvero difficile trovare un prodotto di questo tipo a meno di 5 centimetri di spessore. Per quanto riguarda il peso, il pacco batterie integrato non poteva essere a peso piuma, di conseguenza la AllPowers S200 raggiunge circa 1,36kg, niente di così complicato da inficiare la portabilità.

Dall’altro lato, i pannelli fotovoltaici AllPowers SP026, che di base hanno un costo di circa 100 euro, sono facilmente richiudibili su loro stessi, così da facilitare il trasporto (sono composti da 6 pannelli differenti), ed oltretutto vengono commercializzati con una comoda valigetta da posizionare senza problemi ad esempio in uno zaino, senza andare ad appesantire più di tanto: pesano 2,67 kg. Se interessati alle dimensioni, ricordiamo che chiusi sono 37,8 x 25 x 6,8 centimetri, mentre una volta aperti raggiungono 104,9 x 73,91 x 2,03 centimetri. All’interno della confezione si trova tutto il necessario per il collegamento del prodotto sia alla AllPowers S200, che a qualsivoglia altro dispositivo compatibile, data la presenza di adattatori di vario genere.

AllPowers S200: hardware e specifiche

La power station ha una capacità di 154Wh, a prima vista potrebbe apparire come estremamente ridotta, ma è ovviamente necessario confrontare sempre il tutto con il prezzo di vendita, pari a circa 150 euro, con una potenza massima in uscita di 200W (sovratensione a 240W). I connettori sono quasi interamente nella parte anteriore, dove si trova una presa AC classica, due porte USB A a 200W ed il pulsante per l’accensione/spegnimento. Sul lato destro del device si trovano i connettori per la ricarica (ed il collegamento del pannello solare), a cui si aggiunge anche la USB-C, che offre un duplice utilizzo: sia in uscita a 3A e 60W, che in ingresso per la ricarica dell’AllPowers S200.

Quest’ultima infatti può essere ricarica in tre modi differenti: sia tramite la classica presa a muro, che appunto con USB-C o pannelli solari. La ricarica avviene in circa 1,5 ore, si possono utilizzare cumulativi presa a muro + USB-C, oppure i pannelli solari con 99W massimi in ingresso (gli SP026 sono a 60W). L’autonomia del prodotto varia in relazione all’utilizzo, come anche il tempo effettivo di ricarica.

Gli output sono completati, come anche nel modello precedentemente recensito, dalla presenza di una comoda area di ricarica wireless sita direttamente nella parte superiore del dispositivo, con un output massimo a 2,4A. La batteria integrata è una ternaria al litio, la potenza garantita dal prodotto permette di alimentare un laptop per un minimo di 3 ore, ma anche ricaricare 14 volte lo smartphone o 8 volte un iPad. Nella parte anteriore si trova un piccolo display retroilluminato (non touchscreen), sul quale è possibile visualizzare tutte le informazioni di stato, come la carica residua, il tempo di utilizzo residuo (in tempo reale), e tre dati importanti: input (quale è la potenza in ingresso), DCOUT e ACOUT (ovvero la potenza in uscita dipendentemente su corrente continua e alternata), tutti i dati sono aggiornati in tempo reale.

In termini pratici la AllPowers S200 è una power station di ottima qualità, i materiali utilizzati sono molto buoni, appare sin da subito resistente ed affidabile, oltre che facilmente trasportabile ed utilizzabile anche nei luoghi più ristretti (infatti può essere posizionata in modi differenti). La potenza massima erogabile non sarà elevata, come anche il quantitativo di connettori fisici, ma è tutto direttamente proporzionato al prezzo di vendita.

AllPowers SP026: pannelli solari versatili

AllPowers SP026 sono pannelli solari da 60W assolutamente versatili, infatti non solo possono essere utilizzati per ricaricare la suddetta power station, ma presentano un hub fisico a cui collegare varie tipologie di prodotti: sono difatti presenti connettori USB-A e USB-C, ad esempio per andare a ricaricare uno smartphone, un tablet o anche un notebook, il tutto anche in contemporanea.

Il prodotto presenta certificazione IP66 per la resistenza all’acqua e alla polvere, ha un’efficienza fino al 22% per energia infinita a dispositivi elettronici, tutto completato con una portabilità assolutamente degna di nota. Come anticipato, infatti, la presenza di una comodissima borsa in tessuto per il trasporto, facilita senza dubbio l’utilizzo in tantissime location o attività quotidiane/straordinarie dell’utilizzatore finale.

AllPowers S200 + SP026: conclusioni

In conclusione il set AllPowers S200 + SP026 rappresenta senza dubbio la combo perfetta per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una power station relativamente economica, non troppo potente, ma facilmente trasportabile praticamente dovunque si desideri. E’ un prodotto che non presenta orpelli particolari, è essenziale ma assolve perfettamente il compito per il quale è stato creato; l’aggiunta dei pannelli solari lo rende imprescindibile in campeggio o similari, e gli stessi pannelli potranno essere utilizzati direttamente per ricaricare dispositivi elettronici di vario genere.

Gli AllPower SP026 possono essere acquistati a questo link al prezzo attuale di 99,99 euro (contro i 118,99 euro di listino), mentre la sola AllPowers S200 potrà essere aggiunta al carrello a questo link, con un prezzo di 139 euro. Per i soli utenti di Focustech è previsto uno sconto del 5% aggiuntivo ai prezzi indicati poco sopra, basterà inserire il codice FOCUST direttamente nel carrello.