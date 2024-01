Recensione Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy: il frullatore di qualità

Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy è un frullatore di alta qualità da utilizzare per la vostra cucina, un prodotto con tecnologia TotalDestroy controrotante, dotato di una lama a 8 lame che presenta anche rivestimento in titanio. Vediamolo meglio da vicino con la recensione completa.

Estetica e Design

Disponibile in differenti colorazioni, il prodotto presenta dimensioni allineate con le aspettative, raggiungendo per la precisione 40,1 x 29 x 24,3 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno a 4,08 kg. Sin da subito notiamo l’utilizzo di materiali di qualità, con la parte superiore realizzata prevalentemente in vetro, e facilmente smontabile dalla base.

Il Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy è infatti composto da due parti distinte: una base metallica (in acciaio inossidabile), contenente il motore e le lame stesse, mentre una brocca termoresistente da 1,8 litri con tappo dosatore (così da facilitare l’inserimento degli eventuali liquidi) ed una comoda maniglia per facilitare la presa nel funzionamento o nel (s)montaggio.

Hardware e Specifiche

Sul sito ufficiale di Cecotec potrete trovare differenti versioni dello stesso prodotto, ciò che cambia in genere è la potenza massima, nel nostro caso è da 1800W, ma è possibile acquistarlo anche da 2700W (ad un prezzo differente). A prescindere da ciò, la variante in nostro possesso è risultata essere più che sufficiente per la maggior parte delle preparazioni, sia per la realizzazione di creme, di frullati, tritare semplicemente del ghiaccio o della frutta secca, e qualsivoglia altro alimento.

L’utilizzatore può regolare la potenza su 5 velocità differenti, a cui si aggiunge anche il Turbo, sfruttando la piccola manopola centrale, graduata in modo da capire anche non solo con l’udito il livello effettivamente impostato. La sua finitura zigrinata facilita la presa da parte dell’utente finale, anche con mani bagnate e sudate.

Tecnicamente Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy è un frullatore a caraffa, che sfrutta la tecnologia brevettata TotalDestroy. Questa consiste nel movimento controrotante delle lame, utile sopratutto per raggiungere tagli con una perfezione maggiore, riducendo al massimo il tempo di utilizzo. Per evitare problemi di alcun genere, il produttore ha giustamente integrato un doppio blocco di sicurezza, che porta il prodotto a funzionare solo ed esclusivamente nel momento in cui sia il coperchio che la caraffa sono posizionati correttamente. Al suo interno trovano posto le 8 lame progettate per offrire un movimento costante nel tempo, così da raggiungere risultati più omogenei possibili, riducendo al massimo il tempo di utilizzo, tutte rivestite in titanio nero, con l’obiettivo di incrementare la resistenza e mantenere l’affilatura nel tempo.

La caraffa in sé è da 1,8 litri, ottimamente graduata, così da comprendere sempre il quantitativo di prodotto inserito al suo interno, realizzata in vetro fuso ad alta resistenza ed ovviamente completamente resistente al calore. Ciò le permette di venire utilizzata sia per preparazioni calde che fredde, oltre che essere interamente lavabile in lavastoviglie (attenzione, non inserite la base, solo la caraffa). Come vi abbiamo anticipato, la presenza di un comodo coperchio in plastica con dosatore, facilita non poco il dosaggio degli ingredienti, e l’eventuale aggiunta in corso d’opera.

Dopo vari settimane di utilizzo non pocciamo che ritenerci soddisfatti della resa di Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy, un prodotto versatile che non presenta difetti particolari da segnalare, è facile da utilizzare, immediato e dalla buonissima resa. La capienza è indubbiamente il suo punto di forza, per il semplice fatto che può contenere all’interno tantissimo prodotto, proponendo comunque una resa più che ottima con qualsiasi alimento effettivamente inserito al suo interno. La potenza di 1800W, come anticipato, risulta essere più che adeguata e soddisfacente per la maggior parte delle preparazioni, anche con quelle più tenaci.

Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy – conclusioni

In conclusione Cecotec Grand Katana 18 Total Destroy è un prodotto da consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti che vogliono un frullatore a caraffa di buonissima qualità generale, caratterizzato da prestazioni al top, ed un prezzo di vendita tutt’altro che elevato. La variante da noi testata, infatti, ha un prezzo di soli 82,99 euro sul sito ufficiale di Cecotec (acquistatelo qui), con spedizione rapida, infatti l’ordine verrà effettivamente evaso entro 24-72h dalla presa in carico, con spedizione direttamente dalla Spagna, senza dazi doganali o costi aggiuntivi da sostenere.