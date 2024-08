Recensione Effeuno P134HA 509: un forno elettrico semiprofessionale per la pizza, ma non solo

Effeuno è una delle realtà italiane più conosciute ed apprezzate dagli amanti del settore della panificazione casalinga, con sede in provincia di Padova (precisamente a Limena), sono oltre 115’000 gli utenti che hanno deciso di affidarsi ai forni Effeuno, rigorosamente Made in Italy, con risultati decisamente sorprendenti. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto l’occasione di testare, in modo molto approfondito, il modello più versatile e più richiesto dai consumatori: Effeuno P134HA 509, appartenente alla linea Easy Pizza Classic, pensata appositamente per un utilizzo domestico. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

I forni effeuno sono un capolavoro dell’artigianalità e dell’ingegneria italiana, progettato e prodotto sul nostro territorio, presenta un design estremamente elegante, riuscendo ad adattarsi alla perfezione ad ogni cucina, sia moderna che dallo stile leggermente antiquato. E’ realizzato interamente in metallo e vetro, la plastica è praticamente assente, se non per qualche supporto o la bocchetta d’aerazione sul lato destro. La parte più elegante è chiaramente quella anteriore, anche se la superiore con la scritta Forni (riporta il marchio dell’azienda), riesce sicuramente a catturare l’attenzione.

La maggior parte del prodotto è in metallo lucido, resiste alla corrosione, resistente ed affidabile, anche se estremamente delicato, si sporca molto facilmente ed è difficile da pulire. Lo stesso materiale lo ritroviamo nella camera interna, acciaio di qualità trattato alla perfezione, che offre sicurezza ed affidabilità; non stupitevi se nel corso dell’utilizzo cambierà colore, e tenderà a scurirsi, è assolutamente normale, è nella sua natura offrire un cambiamento di questo tipo (sempre parlando della parte interna).

Il frontale di Effeuno P134HA 509 presenta l’indicazione del modello sulla parte sinistra, con un font che appare sin da subito moderno e gradevole, la colorazione nera offre una piacevole sensazione di contrasto, con la maniglia per l’apertura dello sportello di color metallo, per terminare, con la parte sinistra, con la presenza delle manopole per la regolazione della temperatura delle due resistenze ed il pulsante di accensione della luce interna. Le guarnizioni sono ben fatte e resistenti, a protezione dello sportello è presente un doppio vetro (sono proprio due lastre), facilmente smontabili per la corretta pulizia e manutenzione. Inferiormente sono presenti comodi piedini che facilitano il posizionamento su qualsiasi superficie, rendendolo stabile e sicuro.

All’acquisto dovete prestare particolare attenzione alle dimensioni del forno stesso, in quanto raggiunge 50 x 37 x 62 centimetri di profondità (comprensiva anche della maniglia, altrimenti sono 57 centimetri). Il tutto per un peso di 30kg, considerate che non può essere incassato, in quanto necessita del giusto sfogo per il raffreddamento, ed allo stesso tempo è stato studiato solo per utilizzo interno (nulla vi vieta di usarlo una volta in giardino, ma poi deve restare in casa). Se interessati ad altri dettagli, l’interasse tra i piedini è di 50 x 44 centimetri, questa è la base d’appoggio minima per il corretto posizionamento sulla superficie.

Interno e prima accensione

All’atto dell’acquisto troverete incluso in confezione il nuovo Biscotto Effeuno, questi è una lastra 40 x 30 centimetri, che va a sostituire la pietra refrattaria cui venivano forniti i forni fino all’anno scorso. L’idea di Effeuno è stata di offrire all’utente il giusto compromesso per evitargli la necessità di acquisto di un biscotto, in genere consigliato per la cottura di pizze ad alta temperatura. Una volta posizionato, è necessario effettuare la cosiddetta prima bruciatura, seguendo le linee guida fornite da Effeuno, così da rimuovere tutta l’umidità in eccesso presente al suo interno (non stupitevi se vedete uscire tanto vapore, è normale come anche il cambio di colore). E’ assolutamente sconsigliato l’utilizzo sin da subito alla massima temperatura, in quanto esiste il rischio che il biscotto si possa crepare irreparabilmente.

Nella camera interna, che ha dimensioni di 35 x 40 x 18 centimetri di altezza, troviamo due resistenze, una inferiore ed una superiore, esattamente uguali con tanto di termostato per verificare l’effettiva temperatura in tempo reale. Ad illuminare la scena, è presente una lampada alogena, facilmente intercambiabile manualmente anche dall’utente più inesperto. Di tutto questo abbiamo trovato solo un unico “difetto”: risulta leggermente difficile inserire e rimuovere il biscotto, e negli spostamenti si rischia di rigare irreparabilmente la parte interna del forno Effeuno P134HA 509.

Specifiche

Il modello recensito raggiunge una temperatura massima di 509 gradi centigradi, i tempi di riscaldamento variano in relazione alla temperatura ambientale, in media saranno necessari 50/60 minuti per arrivare a 509 gradi, e di conseguenza 30 minuti per 250 gradi. Essendo due le resistenze, è chiaro che non funzioneranno per tutto il tempo entrambe, infatti la resistenza superiore arriverà a temperatura molto prima di quella inferiore, la quale si ritrova a dover scaldare il biscotto, operazione che richiede molto più tempo.

Proprio per questi motivi i consumi sono relativamente ridotti, la potenza del forno è 3,2kW, richiesta che si raggiunge solo quando entrambe le resistenze sono accese (ma in media, in 10 minuti la superiore ha già raggiunto i 225 gradi). Una potenza perfetta anche per contatori a 3kW, nel corso dei mesi di test non è mai saltata una volta la corrente, e la bolletta, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è lievitata, considerando un utilizzo medio di 2 volte a settimana per circa 1 ora (comprensiva di accensione e cottura), avremo speso all’incirca 10 euro in più ogni due mesi, solo di consumo di energia elettrica.

Prestazioni e Esperienza d’uso

Ciò che rende Effeuno P134HA 509 davvero speciale è il suo essere estremamente versatile, la presenza della camera alta permette facilmente la cottura della stragrande maggioranza delle pietanze, dalla pizza rotonda, passando per la focaccia, la pizza in teglia, calzoni e soprattutto il pane. A differenza di un P134H 509, quindi a camera bassa, possiamo sfruttare l’altezza per cuocere pietanze molto più grandi e alte, che altrimenti nell’altro modello andrebbero a bruciarsi, proprio per la grande vicinanza con la resistenza superiore (chiamata comunemente cielo).

La regolazione con le manopole elettromeccaniche porta l’utente nel passato, ed indubbiamente peccano leggermente di precisione (ma se volete qualcosa di più preciso con PID, potrete acquistare il forno della linea Evolution), ma dopo qualche prova è facile prenderne conoscenza, riuscendo ad ottenere risultati eccellenti. Il pane e la pizza sfornati sono allo stesso livello di una pizzeria o di un panificio, le pizze sono correttamente maculate con una cottura uniforme sia superiormente che inferiormente, il pane riesce a raggiungere la giusta lievitazione, con una cottura perfetta su tutta la sua superficie.

La resistenza superiore tende a perdere leggermente di potenza verso la bocca del forno, piccoli dettagli sia chiaro, che vi portano però a notare come una pizza o un pane posto in prossimità della bocca sia meno “abbrustolito” degli altri. Stiamo davvero facendo le pulci, non sarà necessario ruotare la pizza in cottura, questo ve lo assicuriamo. Le prestazioni del biscotto Effeuno sono altalenanti, apprezziamo davvero moltissimo la scelta verso il consumatore di Effeuno, tuttavia a temperature elevate (parliamo di almeno 430/450 gradi) tende a rilasciare fin troppo calore in modo repentino, rischiando di bruciare la parte inferiore della pietanza. Come tutto necessita di esperienza e del giusto tempo per prenderne conoscenza, non preoccupatevi se inizialmente andrete a bruciare pizze o pane, solo tentando e ritentando capirete i vostri errori ed imparerete ad utilizzarlo al pieno delle sue potenzialità. Nel caso in cui, al contrario, non fosse di vostro gradimento, sul mercato è possibile trovare innumerevoli biscotti e pietre refrattarie perfettamente compatibili con questo forno.

Nulla da dire nemmeno per quanto riguarda le operazioni di manutenzione, Effeuno ha pensato di realizzare un prodotto davvero alla portata di tutti, e come tale che

Effeuno P134HA 509 – conclusioni

Dopo all’incirca 6 mesi di test ce ne siamo letteralmente innamorati, tanto da decidere di acquistarlo a nostra volta, proprio perché abbiamo raggiunto la consapevolezza che al momento sul mercato è difficile trovare di meglio. Effeuno P134HA 509 è un forno semiprofessionale davvero molto versatile, ed è proprio la sua versatilità il punto di forza, i materiali di costruzione sono eccellenti e duraturi, con un sistema di controllo della temperatura che lancia un occhio al passato, ma rappresenta il giusto compromesso per cercare di ridurre al massimo la spesa. La resa è incredibile, ogni prodotto raggiunge la doratura corretta, segno che le resistenze funzionano alla perfezione, raggiungendo anche temperature molto elevate, 509 gradi, in meno di un’ora (e sono temperature reali, verificate con il pirometro).

Il prezzo di vendita è, di listino, sul sito ufficiale Effeuno (a questo link) di 829 euro, a cui aggiungere circa 40 euro di spedizione, quindi si andranno a spendere circa 870 euro. La spesa potrebbe apparire elevata, ma vi possiamo assicurare valerla al 100%, stesso discorso per quanto riguarda la spedizione, il prodotto vi viene consegnato a casa con la massima protezione: con tanto di pallet nella parte inferiore per impedire urti di alcun tipo, e di conseguenza necessita di un corriere adeguato per la consegna.