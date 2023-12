Recensione SanDisk MicroSD per Nintendo Switch – ottima e rapidissima

SanDisk, oltre alle tantissime serie di microSD pensate per gli utilizzi più disparati, ha recentemente lanciato sul mercato una scheda di memoria con licenza d’uso Nintendo, ovvero appositamente pensata e studiata per Nintendo Switch. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Da un punto di vista puramente estetico si tratta della classica microSD a cui siamo solitamente abituati, dimensioni di 1,02 x 14,99 x 10,92 millimetri, con un peso di 4,54 grammi, commercializzata giustamente senza adattatore SD, data la sua natura precisa e definita per la sola console di casa Nintendo.

Realizzata in plastica, viene distribuita in cinque varianti, o meglio edizioni speciali dedicate ad un particolare titolo dell’azienda nipponica: noi abbiamo avuto l’opportunità di prenotare la The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom edition, tutte caratterizzate dalla scritta Nintendo Switch affiancata dai due joycon. Un’edizione molto bella da vedere, più elegante delle altre, che riesce così a distinguersi dalla massa.

Hardware e Specifiche

Il prodotto è una scheda microSDXC SanDisk da utilizzare per apportare spazio di memoria alla vostra Nintendo Switch, sono ben cinque i tagli di memoria differenti, si parte da un minimo di 64GB (con prezzo di 24,99 euro), fino ad un massimo di 1TB (la nostra versione, con prezzo di 206,99 euro). La velocità di trasferimento massimo è di 100MB/s in lettura, cifre molto buone per la natura della stessa memoria, che offre così l’opportunità di accedere rapidamente e senza particolari rallentamenti, a tutti i dati salvati sulla stessa. L’avvio dei giochi è sufficientemente rapido, come anche la scrittura, che raggiunge fino a 90 MB/s, con una velocità di installazione più che adeguata, in confronto alle aspettative del giocatore che si avvicina alla console Nintendo.

L’utilizzo è semplicissimo, basta rimuoverla dalla confezione ed inserirla nell’apposito alloggiamento preposto nella parte posteriore della Switch, in pochissimi secondi il sistema andrà a riconoscerla, dando così la possibilità di salvare applicazioni e giochi al suo interno, senza dover settare impostazioni o scaricare driver particolari. E’ indubbio che, nonostante sia stata pensata appositamente per la console Nintendo Switch, tutti gli utenti la possano utilizzare anche con altri dispositivi, ad esempio un computer, un lettore MP3 o anche una macchina fotografica, sempre restando entro i limiti preposti in termini di velocità di lettura/scrittura.

SanDisk MicroSD per Nintendo Switch – conclusioni

In conclusione la SanDisk MicroSD per Nintendo Switch è una microSD che permetterà di espandere la memoria della console giapponese, mantenendo velocità di lettura e scrittura molto elevate, così da non andare ad intaccare le prestazioni e le performance. I giochi si salvano rapidamente, ed altrettanto rapidamente è possibile accedere liberamente agli stessi, con tempi di caricamento davvero fulminei. Il prezzo di vendita è più che adeguato alla tipologia del prodotto, la nostra versione, con il taglio di memoria di 1TB, è abbastanza cara, ma nulla di diverso da quanto ci saremmo aspettati.