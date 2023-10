Recensione TP-Link Deco XE75 – sistema WiFi mesh con WiFi 6E

TP-Link Deco XE75 è un sistema mesh commercializzato in svariate varianti, abbiamo avuto l’occasione di testare l’AXE5400, composta da un trasmettitore e due ricevitori (tutti uguali, ma uno da collegare al router), compatibili con WiFi 6E tri-band, per una banda combinata massima di 5’400 Mbps. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto presenta un’estetica molto standardizzata, simile agli altri modelli di casa TP-Link, con una completa realizzazione in plastica di ottima qualità, una finitura bianca opaca che non trattiene per nulla le impronte, mentre una parte superiore con una trama circolare lucida di colorazione nera (sulla quale forse si vede più polvere del previsto). La forma cilindrica ne permette il posizionamento praticamente dove si vuole, mentre le dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungendo 105 x 105 x 169 millimetri.

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti di alcun tipo, tutte le unità, identiche tra loro, devono essere collegate direttamente ad una presa a muro, data la totale assenza di una batteria integrata. Il design minimale paga, proprio con una solidità inaspettatamente valida.

Specifiche e Prestazioni

TP-Link Deco XE75 è un set mesh, ovvero un prodotto che nasce per creare una rete WiFi mesh, utile per far arrivare il segnale WiFi nelle aree più remote della casa, senza perdita di velocità. L’installazione è rapidissima, basta infatti collegare fisicamente un device al router di casa, tramite porta ethernet volendo, oppure anche alla presa a muro, per poi trasmettere il segnale verso le altre due unità, con una copertura completa di circa 2000 metri quadrati (per il nostro set di 3 unità). Da notare che in questo caso verrà creata una rete unificata, alla quale assegnare un nome ed una password uniche.

Il modello è compatibile con il WiFi 6E di penultima generazione (data la presenza di WiFi 7), con connettività tri-band, ovvero gli utenti possono trasmettere a 2.4GHz, 5GHz e 6GHz, per una completa eliminazione di interferenze e rallentamenti. La suddivisione è di 2402Mbps ciascuna per le 5 e 6GHz, mentre di 574 Mbps per la 2.4GHz, raggiungendo così una banda complessiva di circa 6400Mbps. La tecnologia utilizzata è tutta recentissima, infatti grazie al 2×2 MU-MIMO e all’OFDMA si potrà godere di una connessione stabile e rapida con tantissimi device in contemporanea, fino ad un massimo di 200 dispositivi. La presenza della frequenza a 6GHz è sicuramente il punto di forza, garantisce più spettro (quindi una latenza inferiore), un throughput maggiore data la presenza di canali più ampie ed un minor numero di interferenze.

Sulla superficie della singola unità troviamo 3 connettori nella parte posteriore, più precisamente tre porte ethernet gigabit, alle quali si aggiunge anche il connettore per la presa a muro per ricevere l’energia per il funzionamento. Il suo essere mesh permette la facile integrazione con tutti gli altri dispositivi di casa TP-Link, per l’estensione ed il potenziamento della rete (compatibile e controllabile anche con Amazon Alexa).

Il sistema operativo è sempre lo stesso, offre una buona personalizzazione per gli utenti, grazie all’applicazione mobile scaricabile gratuitamente. Sarà possibile creare una rete ospiti con password dedicata, attivare il parental control per proteggere la connessione di bambini, controllare il numero di dispositivi connessi, assegnare i canali ed altro ancora, tutto con assoluta semplicità ed intuitività. E’ possibile sfruttare anche tutte le funzionalità di HomeShield, ma in questo caso è necessario sottoscrivere un abbonamento a parte.

TP-Link Deco XE75 – conclusioni

In conclusione TP-Link Deco XE75 è un eccellente sistema WiFi mesh da consigliare, nel set di 3 unità, a tutti gli utenti che hanno da coprire una porzione molto ampia, come ad esempio una villetta su più piani. La compatibilità con il WiFi 6E facilita non poco la vita, con la possibilità di godere di una velocità maggiore, o meglio di una banda meglio distribuita tra tutti gli utenti connessi (fino ad un massimo di 200). Eccellente il design, solido, robusto ed affidabile; unico lato negativo è forse il prezzo, considerando che il set da noi testato costa di listino più di 500 euro.