Recensione TP-Link RE700X: ripetitore mesh con WiFi 6 dual-band

TP-Link RE700X è un ripetitore WiFi mesh compatibile con il WiFi di penultima generazione, stiamo ovviamente parlando di WiFi 6 dual-band, ed una banda che può raggiungere complessivamente anche i 3000 Mbps in download. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto appare sin da subito allineato con le aspettative, ha infatti forma rettangolare, con una buona trama anteriore ed il giusto dualismo tra finitura opaca e lucida, tutto a conferire una eleganza superiore al normale. E’ realizzato prevalentemente in plastica, con materiali di discreta qualità generale, che appaiono più resistenti del router TP-Link recensito giusto ieri, dimostrando una certa solidità generale.

Anteriormente trovano posto 4 LED di stato, che certificano la connessione alla rete, l’utilizzo di una delle due bande (2.4 o 5GHz), come anche l’effettiva presenza di energia al suo interno. Sul lato destro, invece, spuntano due pulsanti: il tasto reset per ripristinare il prodotto ed il tasto WPS per velocizzare la connessione. Interessante la presenza dell’unica porta ethernet a 1Gbps, utilissima per collegare fisicamente il range extender al modem di casa propria. Le dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungendo nello specifico 78 x 36 x 149 millimetri, ideali per il corretto posizionamento praticamente in ogni location.

Specifiche e prestazioni

TP-Link RE700X è un ripetitore wifi (comunemente definito anche range extender), il cui unico obiettivo è quello di estendere la rete WiFi del router di casa, nell’idea di permettere di raggiungere alte velocità anche lontano dal dispositivo collegato alla presa telefonica. Il prodotto è compatibile con il WiFi 6, 802.11 ax, a due frequenze (qui nasce il suo essere dual-band), con bande rispettivamente di 574Mbps per quella a 2.4GHz e di 2402Mbps per la corrispettiva a 5GHz, con supporto alla tecnologia MU-MIMO per una migliore gestione della ripartizione della banda stessa, OFDMA e una latenza inferiore relativa al supporto della frequenza 2×2 160MHz.

La funzionalità di base è la suddetta, ovvero il dispositivo viene collegato alla presa di corrente e tramite il WiFi si collega al router di casa, per ripetere il segnale, ma esiste anche la possibilità di utilizzarlo come Access Point, mediante il quale il TP-Link RE700X viene collegato alla rete telefonica tramite il cavo ethernet, andando difatti a creare un nuovo punto di accesso diretto.

Il potenziamento del segnale appare essere molto buono, grazie alla presenza di 4 amplificatori integrati nel dispositivo, riuscendo a raggiungere buona parte della casa con la sola adozione di un singolo elemento. Il supporto a One Mesh facilita indubbiamente l’espansione dell’ecosistema, grazie all’integrazione con un numero crescente di dispositivi dello stesso produttore. Il livello di personalizzazione è elevato, grazie all’applicazione Tether di TP-Link, che gli utenti possono scaricare gratuitamente sul proprio smartphone, con la quale impostare e configurare al meglio la connessione, sfruttando un’interfaccia estremamente semplificata.

TP-Link RE700X – conclusioni

In conclusione TP-Link RE700X è il classico ripetitore WiFi che ci saremmo aspettati di trovare, un prodotto estremamente solido ed affidabile, con un sistema operativo altamente personalizzabile, tutte le funzionalità di base richieste dai consumatori, ed un prezzo forse leggermente superiore alla media, in quanto è disponibile ad un listino di 99 euro. Questo è forse l’unico aspetto negativo, una richiesta che va oltre quello che il mercato spesso è in grado di offrire.