Disconosci il pagamento non autorizzato: attenzione all’SMS truffa

Avete ricevuto un messaggio da parte della vostra banca in cui venite avvisati che è stato predisposto un grosso pagamento dal vostro conto corrente? Non fatevi prendere dal panico, potreste essere davanti ad un tentativo di truffa. Ecco come fare per agire in sicurezza ed evitare danni.

Le truffe dei finti SMS da parte delle banche vanno avanti da oramai anni. Col tempo, sta diventando sempre più difficile riconoscerle grazie alle sempre diverse strategie dei truffatori. Questa volta, cosa si sono inventati? Scopriamolo insieme!

Truffa del pagamento non autorizzato: ecco come proteggersi

Come abbiamo già accennato, la truffa sembra diffondersi principalmente via SMS. Il messaggio può arrivare da una qualsiasi “banca” e solitamente riporta il seguente testo: “È stato effettuato un pagamento di *cifra elevata* tramite il tuo conto corrente. Se vuoi disconoscere il pagamento, clicca sul seguente link“. Ovviamente, il link truffa non può mai mancare in SMS di questo tipo. Se si clicca su questo, si viene rimandati ad un falso sito della banca in cui vengono richiesti i dati di accesso al conto. Inserirli significa consegnarli nelle mani dei truffatori!

Riconoscere a truffa è molto facile. Innanzitutto, l’SMS arriva spesso da numeri telefonici che non sono quelli ufficiali delle varie banche. Ma non solo, molto spesso i testi dei messaggi contengono una serie di errori che mai sono presenti in comunicazioni ufficiali di questo tipo. Come se non bastasse, qualsiasi banca non invierà mai nessun link ai suoi clienti per disconoscere un pagamento. Se avete ricevuto un messaggio come quello citato, quindi, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio, ovviamente, è quello di non interagire con l’SMS e di recarsi sul sito ufficiale della banca per controllare che tutto sia a posto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.