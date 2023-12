Premio di Natale Lidl: attenzione al concorso truffa

Diversi utenti stanno ricevendo e-mail in merito ad un concorso a premi Lidl che promette la vincita di una friggitrice ad aria. Tutto ciò che bisogna fare per partecipare è rispondere ad alcune semplici domande. Per quanto la proposta possa sembrare allettante non bisogna farsi ingannare, si tratta di un tentativo di truffa!

Non è la prima volta che malintenzionati del web sfruttano importanti festività per mettere in scena tranelli ruba soldi. Questa volta, la trappola riguarda un finto concorso di Natale Lidl. Ecco come riconoscerla e proteggersi al meglio.

Truffa del premio di Natale Lidl: come identificarla e difendersi

Pare che il tentativo di truffa si stia diffondendo esclusivamente via e-mail. L’oggetto è il seguente: “Premi di Natale: partecipa per vincere la friggitrice ad aria Ninja“. Aprendo si può leggere: “Trasformate la vostra esperienza culinaria con la friggitrice ad aria Ninja. Grazie al timer, alla temperatura regolabile e alla tecnologia DualZone, è possibile cucinare due piatti contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso. Questa friggitrice senza olio conserva il sapore e riduce i grassi. Non perdete l’occasione di vincere questo gioiello culinario con i nostri premi per le feste. Partecipate e regalatevi un pasto delizioso e sano“. Allegato all’e-mail è presente un link che rimanda ad un falso sito Lidl in cui è necessario rispondere a delle semplici domande per partecipare al concorso. Dopo aver risposto, il sistema comunica alla vittima di aver vinto e le richiede l’inserimento dei dati personali, compresi quelli della carta di credito, per la consegna del premio. Ovviamente, se si inseriscono non si riceve nessun premio, anzi, i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Lidl propone le sue iniziative promozionali a premi solo ed esclusivamente tramite canali ufficiali. L’e-mail truffa arriva da un indirizzo di posta elettronica che non ha nulla a che fare con la famosa azienda. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.