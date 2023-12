L’investimento nel mattone continua ad essere vantaggioso, per questo motivo sono tante le famiglie che scelgono di utilizzare i propri immobili di proprietà come casa vacanza trasformandoli in bed and breakfast e altrettante quelle che scelgono di acquistare in modo strategico abitazioni in luoghi di interesse turistico.

Ma dopo aver fatto questa mossa intelligente, come si può gestire una casa vacanza? E le cose quanto si complicano se gli immobili sono più di uno? Sicuramente c’è l’opzione di delegare tutto ad un’agenzia, ma a quel punto parte del guadagno andrebbe investito nel pagamento dei professionisti… ma se ci fossero dei modi per fare tutto in autonomia? Ti sveliamo 5 consigli per gestire la tua casa vacanza a distanza.

Scegli un software di gestione per la tua casa vacanza

Il primo consiglio non può che essere quello di scegliere un software gestione case vacanze che può aiutare a coordinare le maggiori piattaforme di prenotazione, facilitare le richieste degli utenti direttamente dal sito web ma anche massimizzare i guadagni e garantire un controllo della situazione tramite report e statistiche.

I vantaggi da questo punto di vista sono tanti: si risparmiano soldi e tempo, in primis, si ottiene più ordine nella gestione delle prenotazioni su tutte le piattaforme utilizzate che vengono riunite in unico punto e si possono tenere sotto controllo le comunicazioni con i clienti finali rispondendo in modo rapido alle richieste.

Automatizza check in e check out

Dopo aver creato un contratto casa vacanze da consegnare agli utenti, il secondo step per gestire tutto comodamente da remoto è quello di sfruttare la tecnologia a tuo vantaggio: è ormai di uso comune automatizzare le operazioni di check in e check out. I clienti dovranno inviarti via mail o messaggio i documenti, per eseguire la corretta registrazione, poi potranno accedere all’appartamento attraverso serrature wi-fi, sistemi lockbock o soluzioni intelligenti di ultima generazione. Eventualmente, se volessi mantenere la stessa serratura, potresti coinvolgere un bar o un’attività vicina consegnando a loro le chiavi.

Proteggi la casa con un sistema di allarme

Un altro consiglio importante è quello di installare un impianto di videosorveglianza. Se per villette e case autonome potrebbe essere utile valutare un sistema sonoro alle porte e alle finestre ma anche un perimetrale, le cose possono differire per un appartamento che potrebbe preferire soluzioni ad hoc. Chiaramente è importante che gli ospiti siano informati, per totale trasparenza.

Cerca fornitori che si occupino dei servizi

Periodicamente sarà necessario avere il supporto di professionisti in loco che si occupino della casa: oltre ad un’impresa di pulizie che si occupi dell’igienizzazione degli appartamenti dopo il check out, potresti aver bisogno di un giardiniere di fiducia, di un idraulico o un elettricista di riferimento. Prendere i contatti e sapere già chi chiamare in caso di necessità può aiutare a gestire un’emergenza in tempi rapidi.

Usa il digital marketing per promuoverti

Se offline il passaparola è molto efficace, da remoto dovrai affidarti ad internet. Avere un sito web, gestire i social, un blog associato e magari valutare l’investimento in annunci pubblicitari potrebbe aiutarti a massimizzare le prenotazioni e a mettere in buona luce la tua casa vacanze.

Immagine di master1305 su Freepik