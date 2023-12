Paramount+ gratuito per 90 giorni: attenzione alla truffa e-mail

In questi giorni, diversi utenti stanno ricevendo un’e-mail in cui viene proposto un abbonamento Paramount+ gratuito per 90 giorni. Per quanto l’offerta possa sembrare allettante, non fidatevi! Si tratta di un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come riconoscerlo e come difendersi.

Sono sempre più frequenti i casi di truffa che sfruttano finti abbonamenti gratuiti per i più famosi servizi di streaming online. Quello relativo a Paramount+ è solo l’ennesimo caso di tranello a scapito dei meno attenti. Riconoscerlo è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora.

Truffa Paramount+: ecco come riconoscerla

L’oggetto dell’e-mail truffa è solitamente sempre lo stesso: “Rinnova oggi e mantieni la magia: La tua iscrizione a Paramount+ Sta Scadendo“. All’interno del messaggio è presente il seguente avviso: “Il tuo account è scaduto! Caro cliente, Il tuo account Paramount+ è scaduto Ma, come parte del nostro programma fedeltà, puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni.” Allegato è presente un link che rimanda ad un falso sito Paramount+ dove è necessario inserire i propri dati, compresi quelli della carta di credito, per “rinnovare l’abbonamento”. Ovviamente, se si inseriscono i dati non si riceve nessun rinnovo gratuito anzi, i dati vengono rubati e usati per prelevare soldi!

Riconoscere il tranello è molto facile. Basta dare un occhio al testo del messaggio per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo. Una comunicazione ufficiale Paramount+ è sempre scritta senza errori di nessun tipo. Ma non solo, anche l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva non risulta essere per nulla affiliato al noto servizio di streaming. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.