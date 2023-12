Il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno: occhio all’e-mail truffa

Se siete possessori di prodotti Apple, sapete molto bene quanto l’azienda possa diventare assillante quando lo spazio iCloud è esaurito. Solitamente, Apple comunica all’utente di acquistare nuovo spazio sia tramite comunicazioni e-mail che tramite notifiche. La truffa, però, è sempre dietro l’angolo. Spesso, girano false comunicazioni e-mail che cercano di ingannare gli utenti al fine di sottrargli dati sensibili. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple vi ha contattati per l’ennesima volta per avvisarvi che il vostro spazio iCloud è esaurito? Attenzione, non tutte le comunicazioni che vi arrivano via e-mail sono inviate davvero dalla mela morsicata. Ecco come riconoscere quelle di cui non fidarsi.

Apple regala spazio iCloud: ecco come riconoscere l’e-mail truffa

L’e-mail truffa si camuffa sempre da comunicazione ufficiale Apple. Solitamente, nell’oggetto è riportata la seguente frase: “Il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno“. All’interno, invece, è presente una comunicazione di questo tipo: “Gentile cliente, hai raggiunto il limite di archiviazione! Il tuo spazio di archiviazione iCloud è pieno. Ma come parte del nostro programma fedeltà, ora puoi ottenere gratuitamente fino a 50 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo prima che i tuoi file nel tuo iCloud Drive vengano eliminati“. Allegato all’e-mail è presente un link che rimanda ad un falso sito Apple dove vengono richiesti i dati personali, compresi quelli della carta di credito, per riscattare i 50 GB di spazio promessi. Ovviamente, se si inseriscono i dati non si riceve nessuno spazio gratuito, anzi i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Distinguere le comunicazioni Apple originali da quelle false è davvero molto semplice. Tutte le comunicazioni Apple ufficiali arrivano esclusivamente da indirizzi di posti elettronica legati all’azienda e sono scritti in un italiano perfetto. Inoltre, l’azienda non vi contatterà mai per offrirvi uno spazio di archiviazione gratuito, ma semplicemente per avvisarvi che lo spazio è esaurito. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.