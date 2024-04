Il tuo abbonamento Netflix è scaduto: attenzione all’SMS truffa

Hai ricevuto un SMS da parte di Netflix in cui vieni avvisato della scadenza del tuo abbonamento alla nota piattaforma di streaming? Non fare scelte affrettate e non cliccare su nessun link. Ciò che hai davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che malintenzionati sfruttano il nome di Netflix per cercare di rubare soldi. Qualche settimane fa, una truffa molto simile era stata diffusa via e-mail. Oggi, parliamo della nuova “versione” SMS che sta ingannando molti. Scopriamo insieme come difendersi.

Truffa dell’SMS Netflix: ecco come riconoscerla e proteggersi

Sono diversi gli SMS truffa che gli utenti stanno ricevendo in questi giorni da quello che si spaccia essere il servizio clienti Netflix. I messaggi hanno testi differenti, ma il succo è sempre lo stesso, l’account è stato bloccato perché i dati di pagamento devono essere rinnovati. Ovviamente, in tutti è presente un link che rimanda ad un sito dove poter inserire i dati di pagamento e procedere al rinnovo dell’abbonamento. Non c’è bisogno di dire che inserendo i dati, questi cadranno automaticamente nelle mani dei malintenzionati che li utilizzeranno per prelevare soldi dal conto.

In più occasioni Netflix ha messo in guardia i suoi utenti in merito a truffe di questo tipo. Il noto servizio di streaming non comunica quasi mai con i suoi clienti tramite SMS, ma solo tramite e-mail verificate. Se vi è arrivato un SMS come uno di quelli citati sopra, si tratta al 100% di una truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinarlo il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.