Le Note di Instagram stanno per arrivare su WhatsApp

WhatsApp sta per portare in campo una nuova variante di una funzione molto gettonata di Instagram, le Note! A quanto pare, il nome ufficiale che il social proporrà per la novità sarà “Stato“. Questa, non sarà proprio identica alle Note di Instagram. Ad esempio, saranno gli utenti a decidere dopo quanto tempo far scomparire il messaggio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp continua a lavorare ad interessanti novità per permettere una maggiore interazione tra utenti. Lo scopo del nuovo stato a tempo limitato sarà quello di esprimere un breve messaggio riguardante le proprie idee del momento. Scopriamo insieme come funzionerà.

WhatsApp: sta per arrivare il nuovo stato a tempo limitato

Il nuovo stato sarà esclusivamente testuale e sarà visibile all’interno del proprio profilo per un tempo limitato impostato dall’utente. A dare le prime informazioni in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha spiegato che gli utenti avranno la possibilità di scrivere ciò che vorranno nel proprio stato e di impostare un “Timer di Stato”. A quanto pare, le opzioni disponibili saranno: 24 ore, 3 giorni, 1 settimana e 2 settimane. Per il momento, non sembra essere prevista la possibilità di impostare lo stato permanentemente. Terminato il tempo, il messaggio verrà automaticamente cancellato. Come già detto, la funzione ricorda molto le Note di Instagram che tanto hanno riscosso successo. Questa rivisitazione ad-hoc per WhatsApp avrà altrettanta approvazione?

La novità è stata scovata in una delle ultime beta di WhatsApp per dispositivi iOS. Attualmente risulta essere in fase di sviluppo, quindi, nessuno può ancora provarla, nemmeno i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare nelle versioni ufficiali a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.