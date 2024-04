WhatsApp: arriva la possibilità di assegnare “note” ai contatti

Una nuova interessante funzione è stata appena scovata nell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android. Di che si tratta? Della possibilità di scrivere e associare note alle schede dei singoli contatti! Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre di più, le aziende che decidono di utilizzare WhatsApp per comunicare con i loro clienti. A ragione di ciò, il servizio di messaggistica è al lavoro su una funzione che permetterà di appuntarsi delle note e assegnarle ai singoli contatti per migliorare le interazioni con questi. Quando saranno disponibili?

WhatsApp: come funzionano le note dei contatti

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che la funzione risulta essere attualmente in lavorazione e che, al lancio, sarà disponibile solo per coloro che hanno un account business. Come già accennato, lo scopo principale della funzione sarà quello di migliorare l’interazione tra le aziende e i contatti. Le note saranno esclusivamente private, neanche i contatti interessati potranno leggerle. Nonostante siano pensate principalmente per gli account business, non è da escludere la possibilità che WhatsApp le renda disponibili anche per gli account standard.

La funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Al momento nessuno, neanche i beta tester, possono provarle. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederle arrivare al pubblico a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.