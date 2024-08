WhatsApp: arrivano i comandi vocali per le funzioni AI

Meta sta lavorando duramente per portare su WhatsApp una serie di funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che cambieranno completamente l’utilizzo del servizio di messaggistica. Dopo l’assaggio di alcune funzioni avuto con le beta rilasciate nelle settimane fa, un nuovo aggiornamento ha svelato qualcosa di molto interessante, i comandi vocali per l’AI. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Fino ad ora, le funzionalità basate sull’AI presenti su WhatsApp necessitano che l’utente “spieghi” all’AI cosa fare tramite un messaggio di testo. Grazie alla funzione su cui Meta sta lavorando, basterà parlare per ottenere lo stesso risultato.

WhatsApp: inviare un vocale per far funzionare Meta AI

A dare le prime informazioni sulla nuova funzione è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che una ristrettissima cerchia di beta tester che hanno scaricato l’ultima beta di WhatsApp per Android hanno visto comparire un nuovo pulsante per registrare note vocali all’interno della chat Meta AI. Il pulsante permette di dare indicazioni vocali all’AI senza dover digitare alcun testo. Lo scopo della funzione, ovviamente, è quello di rendere l’interazione con l’Intelligenza Artificiale più naturale, intuitiva e veloce.

Come già accennato, la novità è attualmente disponibile solo per una cerchia molto ristretta di tester. Se tutto andrà per il verso giusto, questa verrà estesa gradualmente anche agli altri tester fino ad arrivare, nei prossimi mesi, al pubblico generale. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.