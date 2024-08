WhatsApp: arriva la funzione che mette fine ai messaggi indesiderati

Son sempre più gli utenti che lamentano la ricezione di messaggi spam su WhatsApp. Alcune volte si tratta di messaggi promozionali, ma la maggior parte delle volte si tratta di truffe belle e buone. WhatsApp è al corrente della problematica e a ragione di ciò ha deciso di portare in campo una nuova funzione volta alla salvaguardia della privacy degli utenti. Scopriamo insieme di che si tratta.

Stanchi della marea di messaggi spam su WhatsApp? Ora esiste una nuova impostazione che permette di bloccarli! La novità altro non è che l’ennesimo tentativo di Meta di rendere più sicura la sua app di messaggistica. Sarà efficace?

WhatsApp: come bloccare i messaggi indesiderati

A dare le prime notizie in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che tracce della funzione sono state scovate all’interno dei codici dell’ultima beta per dispositivi Android. L’aggiornamento porta in campo un nuovo interruttore all’interno delle impostazioni dell’app dove è possibile attivare il “blocco messaggi da utenti sconosciuti“. Attivando l’interruttore, WhatsApp blocca automaticamente tutti i messaggi provenienti da account non salvati in rubrica quando superano un certo volume. In questo modo, si risolve il problema di messaggi spam e conversazioni pericolose.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, può ancora provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà per tutti, sia utenti Android che iOS, entro le prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.