WhatsApp: arrivano funzioni AR per le videochiamate

Dopo averci lavorato diversi mesi, WhatsApp ha finalmente deciso di portare in campo una serie di funzionalità basate sulla Realtà Aumentata all’interno della sua app. In particolare, le funzioni serviranno a rendere le videochiamate tra utenti più dinamiche ed interattive. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre di più gli utenti che utilizzano WhatsApp per effettuare videochiamate, non solo per divertimento, ma anche a scopo lavorativo. A ragione di ciò, il servizio di messaggistica sta facendo il possibile per fornire più strumenti possibile da utilizzare nel corso di queste. Ecco in cosa consistono le novità AR.

WhatsApp: ecco le novità AR per le videochiamate

A dare le prime informazioni in merito alle novità introdotte è stato il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che le funzionalità risultano essere disponibili per una cerchia ristretta di beta tester che hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp per Android. Ora, nella schermata delle videochiamate appare una nuova intera sezione dove gli utenti possono selezionare una serie di filtri volti a migliorare l’esperienza. I filtri variano molto, da quelli per migliorare la pelle del viso, a quelli per avere una migliore visione in condizioni di scarsa luce. Inoltre, è stato aggiunto anche un filtro che permette di modificare lo sfondo, sfuocandolo o coprendolo con uno di quelli predefiniti. Come già detto, tutte le funzioni hanno lo scopo di migliorare le interazioni tra utenti.

Le novità sono attualmente disponibili solo per una cerchia ristretta di utenti, tuttavia, dovrebbe mancare poco al lancio ufficiale al grande pubblico. Se tutto andrà per il verso giusto, ciò avverrà nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.