WhatsApp migliora gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua a lavorare per rendere gli aggiornamenti di stato più interessanti ed intuitivi da utilizzare. Dopo aver modificato più volte l’interfaccia della sezione a loro dedicata, il servizio di messaggistica ha deciso di concentrarsi sulle piccole migliorie. Scovata nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android, una chicca estetica davvero interessante. Ecco i dettagli.

Nonostante milioni di utenti utilizzino WhatsApp ogni giorno per tenersi in contatto, sono ancora pochi quelli che sfruttano le sue funzionalità a pieno. Un esempio lampante sono gli aggiornamenti di stato. Meta vuole che gli utenti capiscano le potenzialità della funzione. A ragione di ciò si sta dando davvero da fare per migliorarla. Le novità in arrivo basteranno a renderla più appetibile?

WhatsApp: l’ultima novità degli aggiornamenti di stato

A fare un resoconto delle ultime novità riguardanti gli aggiornamenti di stato su WhatsApp è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che le novità risultano essere attualmente disponibili solo per una cerchia ristretta di beta tester, ma che presto verranno rilasciate al pubblico. In particolare, viene fatta menzione di una piccola miglioria estetica che riguarda tutti contenuti che non riempiono completamente lo schermo. Grazie al nuovo aggiornamento, l’app cattura il colore predominante all’interno dell’immagine e lo utilizza per creare uno sfondo in gradiente. Lo scopo principale della novità è quello di rendere tale tipo di contenuti più belli da vedere.

Come già accennato, la funzione è appena stata introdotta nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.