WhatsApp: niente più screenshot alle foto profilo

Una nuova interessante funzione volta a salvaguardare la privacy degli utenti è appena stata scovata nell’ultima beta dell’app WhatsApp per Android. Di che si tratta? Di un nuovo sistema che impedisce di fare screenshot alle foto profilo degli utenti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ben 5 anni fa, WhatsApp ha tolto la possibilità agli utilizzatori del suo servizio di scaricare le immagini profilo degli altri. Ciò, ovviamente, con lo scopo di limitare i casi di appropriazione di immagini senza consenso. Tuttavia, fino ad oggi, tutti possono ancora salvare le foto profilo degli altri facendo un semplice screenshot. Le cose stanno per cambiare.

WhatsApp: niente più screenshot alle immagini profilo

È stato WABetaInfo a dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo. Questo ha dichiarato che la funzione risulta essere già disponibile per una cerchia ristretta di beta tester e che presto verrà estesa anche agli altri. Come funziona il tutto? Se si prova a fare uno screenshot ad un immagine profilo, la foto non viene catturata e al suo posto compare una schermata in cui viene avvisato che “lo screenshot non è disponibile a causa di restrizioni dell’app“. Questo, ovviamente, altro non è che un ulteriore tentativo di salvaguardare la privacy degli utenti. Certo, chiunque potrebbe ancora utilizzare un secondo dispositivo e scattare una foto, ma il processo diventa più complicato.

Come già detto, la novità è attualmente disponibile solamente per i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vedere arrivare la funzione per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.