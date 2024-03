WhatsApp: arriva una nuova funzione riguardante i video

WhatsApp ha da poco rilasciato una nuova versione dell’app per iOS. Tra le novità portante in campo da questa, la possibilità di guardare i video in maniera più “intelligente”. Ora è presente una funzione che permette di mandarli in avanti o indietro di qualche secondo semplicemente facendo un doppio tap. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp continua ad arricchirsi di funzioni che rendono più piacevole l’esperienza utente. Sulla scia di altri social, anche l’app di messaggistica di Mark Zuckerberg ha deciso di portare in campo un modo per velocizzare la visualizzazione dei video. Pronti per testare la novità?

WhatsApp: come mandare avanti i video in maniera veloce

Come abbiamo già accennato, la funzione è arrivata in campo con l’ultima versione dell’app iOS. Per poterla provare è necessario aver aggiornato il proprio dispositivo. Fatto ciò, utilizzarla è più facile che mai. Basta aprire un qualsiasi video e fare doppio tap sulla parte destra del display se si vuole mandare avanti il video e doppio tap sulla parte sinistra se si vuole mandare indietro. Lo scopo di questa piccola novità è quello di permettere agli utenti di saltare le parti meno fondamentali di un video o di rivedere i momenti importanti senza doversi necessariamente servire della barra del tempo in alto.

Ricordiamo che la funzione è attualmente in fase di rilascio. Se avete aggiornato l’app WhatsApp all’ultima versione disponibile, ma ancora non compare la novità, non preoccupatevi, questa sarà disponibile nel giro di qualche giorno. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.