WhatsApp: arrivano nuovi modi per contattare gli utenti

Continua il tentativo da parte di Meta di rendere WhatsApp più funzionale. Da diverso tempo, la casa sta lavorando per portare in campo nuovi modi di contattare gli utenti all’interno dell’app. Una funzione molto interessante sarà quella che ha come protagonisti gli username e i codici PIN. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Gli username su un’app di messaggistica non sono assolutamente una novità. Se però per alcuni possono sembrare qualcosa di piuttosto banale, per chi utilizza Whatsapp giornalmente potrebbero rappresentare la svolta. Ecco perché.

WhatsApp: in arrivo username e codici PIN

A dare le prime informazioni in merito alle novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha scovato tracce della funzione nelle ultime beta dell’app WhatsApp per dispositivi iOS e Android. Come già detto, gli username permetteranno agli utenti di contattarsi in maniera alternativa, senza la necessità di scambiarsi il numero di telefono. Basterà ricercare il nome utente per avviare una conversazione. E se iniziano ad arrivare messaggi da parte di contatti sconosciuti? WhatsApp sta lavorando ad un altra funzione che permetterà di impostare un codice PIN da scambiare, oltre all’username, per poter avviare una conversazione. In questo modo, si ridurranno a zero tutti i tentativi di contatti indesiderati.

Entrambe le funzioni sono attualmente in lavorazione sia per dispositivi iOS che Android. Al momento, però, nessuno può ancora testarle, neanche i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederle arrivare al pubblico generale entro le prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.