WhatsApp: presto si potrà creare la lista dei contatti preferiti

WhatsApp continua a lavorare costantemente per migliorare il suo servizio. Stando a quanto scovato in un’ultima beta dell’app per dispositivi iOS, in futuro sarà possibile creare una lista di contatti preferiti da poter chiamare velocemente. Di che si tratta? Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Siete tra coloro che hanno una marea di contatti su WhatsApp? Allora la funzione che sta per arrivare in campo farà decisamente al caso vostro. Grazie alla lista di contatti preferiti si potranno chiamare i contatti più vicini senza dover perdere troppo tempo a cercarli.

WhatsApp: lista preferiti per chiamate veloci

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che la funzione è attualmente in fase di sviluppo e che potrà essere usata in futuro per effettuare chiamate più velocemente. In che modo? Sarà disponibile una nuova sezione in cui gli utenti potranno decidere quali contatti aggiungere alla lista “preferiti”. Una volta creata, questa comparirà in cima alla sezione “chiamate” interna all’app. In questo modo, ogni volta che si presenterà la necessità di chiamare uno dei contatti preferiti, basterà semplicemente cercare tra i pochi contatti preferiti in cima alla schermata. La funzione, come già accennato, si rivelerà particolarmente utile per tutti coloro che giornalmente si trovano a discutere con molteplici persone nell’app.

Tracce della funzione sono state scovate nell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi iOS. Come già detto, questa è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, nessuno può ancora utilizzarla, neanche i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare al pubblico nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.