WhatsApp: arrivano le reazioni con il doppio tap

Dopo aver aggiunto la possibilità di reagire ai messaggi con un’emoji tenendo premuto un messaggio, WhatsApp vuole rendere le interazioni tra utenti ancora più intuitive. Scovate nell’ultima beta per dispositivi Android, tracce di una funzione che porta in campo le reazioni tramite il doppio tap. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il doppio tap per reagire ai messaggi non è una novità all’interno dei servizi di Meta. Come molti sapranno, la funzione è diventata particolarmente nota dopo la sua introduzione su Instagram. L’arrivo su WhatsApp sarà altrettanto ben accolto?

WhatsApp: ecco le reazioni con doppio tap

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che la funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo e che presto sarà disponibile per i beta tester. Il funzionamento è il medesimo di Instagram, basta fare un doppio tap sul messaggio a cui si vuole reagire per aggiungere automaticamente una reazione del cuore. La novità avrà lo scopo di migliorare le interazioni tra utenti e di renderle più veloci. Quando sarà disponibile al pubblico?

Come abbiamo già accennato, la funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare per tutti, sia su Android che su iOS, a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.