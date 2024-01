Apple Vision Pro arriva ufficialmente nei negozi il 2 febbraio: tutti i dettagli

È finito il tempo delle supposizioni. Nelle scorse ore, Apple ha annunciato ufficialmente la data di lancio del suo attesissimo Vision Pro. Il visore AR/VR arriverà nei negozi a partire dal prossimo 2 febbraio. Coloro che lo vorranno acquistare potranno preordinarlo a partire dal 19 gennaio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, tra meno di un mese i fan della mela morsicata potranno provare con mano le novità del super chiacchierato Vision Pro. Il visore debutterà inizialmente solo nei negozi USA. Per l’Italia, purtroppo, ci vorrà qualche altro mese.

Apple Vision Pro: dimostrazioni gratuite negli store a partire dal 2 febbraio

Il 2 febbraio non sarà solamente il giorno in cui si potrà acquistare il nuovo visore Apple. A partire da tale data sarà anche possibile assistere ad una dimostrazione gratuita del prodotto per poter testare la tecnologia prima di un eventuale acquisto. A confermare le dimostrazioni è stata proprio l’azienda che, nelle scorse ore, ha inviato un’e-mail ai suoi clienti incitandoli a prenotare un posto per non rimanere a mani vuote. Stando a quanto emerso online, prenotarsi a tali dimostrazioni sarà l’unico modo, almeno nei primi giorni, per poter provare il dispositivo. Dimostrazioni senza prenotazioni saranno effettuate da Apple, ma solo quando l’euforia degli utenti si sarà affievolito.

Vision Pro sarà disponibile all’acquisto esclusivamente presso gli Apple Store ad un costo di 3000 dollari. Come abbiamo già detto, l’Italia dovrà ancora aspettare per provare il dispositivo. Per quanto? Probabilmente diversi mese, staremo a vedere. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com