I nuovi iPad Pro saranno incredibilmente sottili

Manca oramai pochissimo al lancio della nuova generazione di iPad Pro e su internet stanno trapelando sempre più informazioni che li riguardano. Qualche giorno fa, abbiamo parlato della loro possibile presentazione in un evento speciale di marzo. Oggi, parliamo di quelle che saranno alcune delle loro caratteristiche e non solo!

Apple è pronta a svelare al mondo la nuova generazione di iPad Pro. In arrivo ben 2 nuovi modelli. Ma non è tutto, insieme a questi, la casa potrebbe lanciare anche due nuovi modelli di iPad Air. Marzo sarà un mese davvero interessante per i fan della mela morsicata.

iPad Pro: scocca super sottile grazie alla tecnologia OLED

Come abbiamo accennato, sono trapelate online nuove informazioni in merito ai nuovi tablet in arrivo. Sapevamo già che sarebbero arrivati in campo 2 nuovi modelli, entrambi con display OLED. Ora, però, sappiamo anche quali saranno le dimensioni dei due device. Dai dati trapelati online, emerge che i nuovi iPad Pro saranno leggermente più grandi e decisamente più sottili (di circa 1 millimetro). Il design subirà un aggiornamento dopo anni di monotonia. Ricordiamo che già l’attuale generazione di iPad Pro è composta da dispositivi molto sottili, caratteristica che li rende davvero piacevoli da maneggiare. I prossimi faranno dire a chiunque “wow”. La scocca super sottile sarà possibile, ovviamente, grazie all’introduzione dei display OLED che tutti aspettano da tempo. I Pro, però, potrebbero non essere gli unici iPad in arrivo a marzo, Apple programma da tempo anche il lancio di una nuova generazione di iPad Air! Anche questa composta da due dispositivi, uno molto simile a quello già presente sul mercato e uno con display da 12,9 pollici! Che il loro momento sia arrivato?

Ricordiamo che gli iPad Pro di nuova generazione monteranno il performante chip M3 di ultima generazione. Per gli Air non è chiaro se Apple opterà per gli M3 o se deciderà di distanziarli dai Pro implementando l’M2. Se tutto andrà per il verso giusto lo scopriremo molto presto! Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti.

Ph. credit: Apple.com