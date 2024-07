iPhone SE 4 potrebbe arrivare prima del previsto

Dopo le informazioni trapelate in merito al suo processo produttivo e al suo design simile a quello del 16, spuntano nuovi interessanti dettagli riguardo l’attesissimo iPhone SE 4. Lo smartphone low-cost di Apple potrebbe arrivare sul mercato prima delle previsioni degli analisti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone SE è lo smartphone entry-level di Apple. Il dispositivo ha sempre riscosso un elevato successo grazie alle sue caratteristiche innovative ad un prezzo ridotto. La nuova generazione è già un successo annunciato in quanto Cupertino non solo ha intenzione di portare in campo le caratteristiche innovative, ma anche un design accattivante. Il lancio, fino a poco tempo fa, era previsto per la metà del 2025. Le ultime voci, però, sembrano parlare di un anticipo.

iPhone SE 4: ecco quando potrebbe arrivare

Secondo il noto The Information, Apple avrebbe dato le direttive ai fornitori delle componenti di iPhone SE 4 di iniziare la produzione massiva nel mese di ottobre 2024. Se realmente così fosse, significherebbe che il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato prima di quanto dichiarato dai più noti analisti. Non più la metà del 2025, bensì entro i primi mesi. C’è chi azzarda, infatti, che il nuovo melafonino potrebbe arrivare sugli scaffali già a gennaio 2025. Sarà davvero così?

Ricordiamo che iPhone SE 4 sarà dotato di un design rinnovato ispirato ai nuovi 16 con display da 6,1 pollici, singola fotocamera posteriore, Dynamic Island, chip rinnovato ecc. Il prezzo si aggirerà intorno ai 600 euro. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com