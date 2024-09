I MacBook Pro OLED arriveranno sul mercato più tardi del previsto

Qualche settimana fa, sono spuntati online una serie di report che parlavano del futuro dei MacBook Pro. Tra le novità citate, c’era anche l’arrivo della tecnologia OLED per i display dei modelli di fascia alta entro la fine del 2025. In queste ore, nuove dichiarazioni di importante analisti, e non solo, hanno confermato che l’OLED arriverà effettivamente sui MacBook Pro, ma con un leggero ritardo. Ecco tutti i dettagli.

Il prossimo anno, Apple dovrà puntare su qualcos’altro per attirare l’attenzione sui suoi MacBook Pro di fascia alta. Stando a quanto dichiarato, tutta la gamma del 2025 continuerà a montare pannelli dotati di tecnologia mini-LED. Per l’OLED bisognerà attendere almeno l’inizio del 2026.

MacBook Pro: display OLED solamente nel 2026

L’interesse per i portatili dotati di display OLED sta crescendo mese dopo mese. Nonostante Apple abbia lanciato la tecnologia mini-LED su parte dei suoi portatili, questa non basterà ad accontentare gli utenti più esigenti. I display mini-LED, seppur migliori dei classici LCD, non garantisco tutti quei benefici che solo i display OLED di qualità sanno dare. A ragione di ciò, Apple sta già lavorando per portare in campo tali pannelli almeno sui suoi portatili di fascia alta. Se pensavate, però, di vederli arrivare a breve sul mercato, vi sbagliate! Sarà necessario attendere il 2026.

Apple ha deciso di slittare di una generazione per introdurre la tecnologia OLED sui suoi portatili. Come già accennato, molti analisti sostengono che i primi modelli potrebbero arrivare già a partire dai primi mesi del 2026. Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com