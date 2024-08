Naso e salute: i segnali che possono indicare problemi

Non serve spiegare a cosa serve il naso, tra funzionamento fisiologico ma anche estetica. Detto questo, c’è un aspetto non molto noto di questa apparente semplice appendice ovvero che può indicare diversi problemi di salute a seconda di come si presenta. Si parla sia di problematiche puramente esterne, ma anche di patologie interne non visibili se non si cosa si sta effettivamente guardando.

Le patologie che il nostro naso ci mostra

Si può partire dalla più semplice e più ovvio, l’acne. Di fatto il naso può essere tranquillamente colpita dalla forma vulgaris, che appunto è la più comune. Il processo che porta l’acne a diventerà quella che è esteticamente prevede diverse fasi. Parte dall’ostruzione di alcune ghiandole sotto la pelle che secernono degli oli che servono a proteggere la pelle. Nel momento in cui si intasano, si possono formare o i punti bianchi o i punti neri che a loro volta finiscono per infiammarsi.

Per il naso esiste anche la forma rosacea che è caratterizzata dall’ispessimento della pelle. Questa condizione è nota come rinofima e le problematiche sono puramente di carattere estetico, aspetto non ignorabile per la propria salute mentale ed emotiva.

Tramite il naso si può capire si ha la sarcoidosi, un’altra malattia infiammatoria che interessa soprattutto i polmoni e linfonodi. Può manifestarsi in diversi parti del corpo, ma in questo caso si parla di lupus pernio e si mostra con eruzioni cutanee bluastre o violacee.

Un’altra patologia è la sindrome trofica del trigemino che riguarda, come suggerisce il nome, un danno al nervo trigemino. In questo caso porta a una diminuzione della sensibilità intorno al naso e alla narici stesse. In alcuni casi si possono sentire anche fastidi come fossero piccoli spilli e questo aspetto spesso porta a grattarsi da qui la probabile presenza di escoriazioni auto prodotte.